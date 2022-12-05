Чемпионат мира FIFA
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Неймар реализует пенальти. 1 гол до Пеле. Счет 2:0
76 против 77 у легендарного форварда
Фото: Getty Images
Бразилия быстро забивает второй. Ришарлисон заработал пенальти, а Неймар его реализовал.
У Неймара уже 7 голов в 12 матчах на чемпионатах мира.
13' Неймар – 2:0.
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