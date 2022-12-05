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Гол престижа – Сын Хо Бэк забивает дальним ударом. Счет 4:1
Красивый удар
Фото: Getty Images
Южная Корея все-таки забивает гол в ворота Бразилии. Сын Хо Бэк дальним ударом распечатал Алиссона.
76' Сын Хо Бэк – 4:1.
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