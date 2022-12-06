Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей вторника до 17:00

Впереди нас ожидает заключительный день четвертого этапа. Два вторничных матча 1/8 финала закроют его, после чего будут известны очередные призеры нашего конкурса.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 17

17:00 Марокко – Испания

21:00 Португалия – Швейцария

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.