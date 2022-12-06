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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей вторника до 17:00
День семнадцатый
Getty Images/Global Images Ukraine
Впереди нас ожидает заключительный день четвертого этапа. Два вторничных матча 1/8 финала закроют его, после чего будут известны очередные призеры нашего конкурса.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 17
17:00 Марокко – Испания
21:00 Португалия – Швейцария
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