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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей вторника до 17:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

День семнадцатый

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей вторника до 17:00

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Впереди нас ожидает заключительный день четвертого этапа. Два вторничных матча 1/8 финала закроют его, после чего будут известны очередные призеры нашего конкурса.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 17

17:00 Марокко – Испания
21:00 Португалия – Швейцария

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
06.12.2022 в 00:34
Марокко-Іспанія 1-1,Португалія-Швейцарія 2-1.
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