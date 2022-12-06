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Рамос вместо Роналду на острие. Составы команд на матч 1/8 Португалия – Швейцария
Неожиданно
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Швейцария. Команда Сантуша будет пытаться без Роналду выйти в четвертьфинал, где их уже ждет Марокко.
Матч начнется в 21:00.
Состав Португалии:
- 10 Бернарду Силва
- 5 Геррейро Р.
- 2 Далот Д.
- 4 Диаш Р.
- 22 Диогу Коста (В)
- 11 Жоау Феликс
- 14 Карвалью В.
- 25 Отавиу
- 3 Пепе (К)
- 26 Рамос Г.
- 8 Фернандеш Б.
Состав Швейцарии:
- 5 Аканджи М.
- 17 Варгас Р.
- 10 Джака Г. (К)
- 7 Эмболо Б.
- 1 Зоммер Я. (В)
- 13 Родригес Р.
- 15 Соу Дж.
- 2 Фернандеш Э.
- 8 Фройлер Р.
- 23 Шакири Дж.
- 22 Шер Ф.
It's another big one! ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022
Who will grab the last quarter-final spot? ????#POR #SUI
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