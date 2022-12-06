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Рамос вместо Роналду на острие. Составы команд на матч 1/8 Португалия – Швейцария

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Неожиданно

Рамос вместо Роналду на острие. Составы команд на матч 1/8 Португалия – Швейцария

Фото: twitter.com/selecaoportugal

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Известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Швейцария. Команда Сантуша будет пытаться без Роналду выйти в четвертьфинал, где их уже ждет Марокко.

Матч начнется в 21:00.

Состав Португалии:

  • 10 Бернарду Силва
  • 5 Геррейро Р.
  • 2 Далот Д.
  • 4 Диаш Р.
  • 22 Диогу Коста (В)
  • 11 Жоау Феликс
  • 14 Карвалью В.
  • 25 Отавиу
  • 3 Пепе (К)
  • 26 Рамос Г.
  • 8 Фернандеш Б.

Состав Швейцарии:

  • 5 Аканджи М.
  • 17 Варгас Р.
  • 10 Джака Г. (К)
  • 7 Эмболо Б.
  • 1 Зоммер Я. (В)
  • 13 Родригес Р.
  • 15 Соу Дж.
  • 2 Фернандеш Э.
  • 8 Фройлер Р.
  • 23 Шакири Дж.
  • 22 Шер Ф.
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В статье: Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022
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