Шовковский похвалил голкипера Марокко, повторившего его рекорд на ЧМ

Легендарный игрок сборной Украины, а ныне один из ее тренеров Александр Шовковский прокомментировал победу Марокко над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022, где марокканский вратарь повторил его рекорд.

Ясин Буну не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. Первому, кому удалось это сделать, был Шовковский. На ЧМ-2006 экс-голкипер сборной Украины также удержал свои ворота "сухими" в матче против Швейцарии.

"Этот чемпионат мира уже стал сенсационным из-за некоторых неожиданных для многих поклонников футбола результатов! Надеюсь — дальше будет… Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал! А голкипера с великолепной игрой", – написал Шовковский в своем Facebook.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии.