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Шовковский похвалил голкипера Марокко, повторившего его рекорд на ЧМ
Ясин Буну действительно заслуживает комплиментов
Фото: dynamo.kiev.ua
Легендарный игрок сборной Украины, а ныне один из ее тренеров Александр Шовковский прокомментировал победу Марокко над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022, где марокканский вратарь повторил его рекорд.
Ясин Буну не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. Первому, кому удалось это сделать, был Шовковский. На ЧМ-2006 экс-голкипер сборной Украины также удержал свои ворота "сухими" в матче против Швейцарии.
"Этот чемпионат мира уже стал сенсационным из-за некоторых неожиданных для многих поклонников футбола результатов! Надеюсь — дальше будет…
Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал! А голкипера с великолепной игрой", – написал Шовковский в своем Facebook.
Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии.
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