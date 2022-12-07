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Шовковский похвалил голкипера Марокко, повторившего его рекорд на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Ясин Буну действительно заслуживает комплиментов

Шовковский похвалил голкипера Марокко, повторившего его рекорд на ЧМ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Легендарный игрок сборной Украины, а ныне один из ее тренеров Александр Шовковский прокомментировал победу Марокко над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022, где марокканский вратарь повторил его рекорд.

Ясин Буну не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. Первому, кому удалось это сделать, был Шовковский. На ЧМ-2006 экс-голкипер сборной Украины также удержал свои ворота "сухими" в матче против Швейцарии.

"Этот чемпионат мира уже стал сенсационным из-за некоторых неожиданных для многих поклонников футбола результатов! Надеюсь — дальше будет…

Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал! А голкипера с великолепной игрой", – написал Шовковский в своем Facebook.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии.

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В статье: Александр Шовковский Испания Марокко Чемпионат Мира-2022 Яссин Буну
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