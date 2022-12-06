Повторилось достижение Украины. Интересные статистические факты матча Испания - Марокко

Некоторое время назад завершился матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2022 между сборными Испании и Марокко. Его выиграли марокканцы, оформив победу в серии пенальти со счетом 3:0 после 0:0 по итогам 120-ти минут. Предлагаем вам некоторые статистические факты этого матча, предоставленные Opta:

Марокко стала второй сборной, не пропустившей ни разу в серии пенальти на Чемпионатах Мира. Первой была сборная Украины. Ее серия в 2006-ом году против Швейцарии завершилась с точно таким же счетом - 3:0

Марокко - четвертая африканская команда, вышедшая в 1/4 финала Чемпионата Мира. Ей предшествовали Камерун в 1990-ом году, Сенегал в 2002-ом и Гана в 2010-ом. Все трое вылетели в четвертьфинале. Также Марокко стала первой арабской командой в четвертьфинале Мундиаля в истории. Состоялось это на первом Мундиале в арабской стране в истории

Валид Реграги стал первым африканским главным тренером в истории, вышедшим в 1/4 финала Чемпионата Мира. Правда, следует отметить, что родился и рос он во Франции, а всю карьеру игрока провел во Франции и Испании

Испания и Аргентина - теперь совместные лидеры Чемпионатов Мира по участию в сериях пенальти - по пять. "Фурия Роха" проиграла четыре из них, а это единоличный антирекорд

В пятый раз подряд на крупных турнирах (Чемпионаты Мира и Европы) Испания не уложилась в основное время в матче плей-офф. Три из них она проиграла

Команды с наибольшем числом пасов за матч на Чемпионатах Мира с начала подсчета такой статистики в 1966-ом году:

1115 - Испания против россии на ЧМ-2018

1058 - Испания против Японии на ЧМ-2022

1045 - Испания против Коста-Рики на ЧМ-2022

1019 - Испания против Марокко на ЧМ-2022

Матч против Коста-Рики "Фурия Роха" выиграла со счетом 7:0, остальные три в итоге проиграла.