Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Повторилось достижение Украины. Интересные статистические факты матча Испания - Марокко
Александр Шовковский уже не один на вершине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторое время назад завершился матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2022 между сборными Испании и Марокко. Его выиграли марокканцы, оформив победу в серии пенальти со счетом 3:0 после 0:0 по итогам 120-ти минут. Предлагаем вам некоторые статистические факты этого матча, предоставленные Opta:
- Марокко стала второй сборной, не пропустившей ни разу в серии пенальти на Чемпионатах Мира. Первой была сборная Украины. Ее серия в 2006-ом году против Швейцарии завершилась с точно таким же счетом - 3:0
- Марокко - четвертая африканская команда, вышедшая в 1/4 финала Чемпионата Мира. Ей предшествовали Камерун в 1990-ом году, Сенегал в 2002-ом и Гана в 2010-ом. Все трое вылетели в четвертьфинале. Также Марокко стала первой арабской командой в четвертьфинале Мундиаля в истории. Состоялось это на первом Мундиале в арабской стране в истории
- Валид Реграги стал первым африканским главным тренером в истории, вышедшим в 1/4 финала Чемпионата Мира. Правда, следует отметить, что родился и рос он во Франции, а всю карьеру игрока провел во Франции и Испании
- Испания и Аргентина - теперь совместные лидеры Чемпионатов Мира по участию в сериях пенальти - по пять. "Фурия Роха" проиграла четыре из них, а это единоличный антирекорд
- В пятый раз подряд на крупных турнирах (Чемпионаты Мира и Европы) Испания не уложилась в основное время в матче плей-офф. Три из них она проиграла
Команды с наибольшем числом пасов за матч на Чемпионатах Мира с начала подсчета такой статистики в 1966-ом году:
1115 - Испания против россии на ЧМ-2018
1058 - Испания против Японии на ЧМ-2022
1045 - Испания против Коста-Рики на ЧМ-2022
1019 - Испания против Марокко на ЧМ-2022
Матч против Коста-Рики "Фурия Роха" выиграла со счетом 7:0, остальные три в итоге проиграла.
Популярное сейчас
- Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента
- Украине! На России сообщили, что в Брянской области беспилотниками атакован комбинат "Слава"
- "Из-за несолидных действий некоторых людей". Лучший бомбардир Ворсклы может покинуть клуб
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 20:43 Зарубежные Англия встретится с Францией, а Бразилия - с Хорватией в четвертьфинале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 07:01 Прогнозы на футбол Япония – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 05:38 Зарубежные Тяжелая победа Шахтера, новая сенсация на ЧМ, контракт Гвардиолы. Главные новости за 23 ноября