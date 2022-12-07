Посадил Роналду на скамейку запасных и сделал хет-трик. Кто такой Гонсалу Рамуш, новая звезда сборной Португалии

В игре против Швейцарии главный тренер Португалии Фернанду Сантуш принял смелое “тактическое” решение, оставив в запасе лучшего бомбардира в истории сборной, и выпустив вместо него 21-летнего форварда “Бенфики”, который ранее провел за национальную команду только 35 минут.

Португалия преобразилась и заиграла с невиданной яркостью. Появление динамичного и трудолюбивого форварда освободило команду, а сам виновник торжества в итоге сделал хет-трик.

Включение Рамуша в заявку сборной вызвало некоторые вопросы, он мог бы и пропустить ЧМ, если бы, к примеру, был здоров Диогу Жота. Но Рамуш проводит хороший сезон в португальской Примейре, забив девять голов в 11 матчах, и Фернанду Сантуш не мог не обратить на него внимание.

Эффектный дебют – это про Рамуша. “Волшебник” (“O Feiticeiro”), как его называют в Португалии, дебютировал за “Бенфику” в июле 2020 года против “Авеша”, появившись на поле на 85-й минуте. Тем не менее он успел сделать дубль.

Рамуш стал игроком основы начиная с прошлого сезона, и он выполнял роль “второй скрипки”, действуя на позиции второго нападающего или атакующего центрхава. Звездой нападения “Бенфики” был Дарвин Нуньес, а Рамушу в 36 матчах удалось забить восемь голов.

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Продав Нуньеса в “Ливерпуль” за 80 миллионов евро, “Бенфика” не стала покупать кому-то на замену уругвайцу, и новый тренер Рогер Шмидт сделал Рамуша форвардом №1 в своей системе. До перерыва на ЧМ Рамуш забил 14 голов во всех турнирах.

21-летний Рамуш выдал против Швейцарии перформанс уровня бомбардира экстра-класса. Первый его гол – сильный и точный удар с левой ноги под перекладину. Не каждый форвард решится на удар с такого угла, но Рамуш продемонстрировал решительность и уверенность в себе. Второй гол – своевременный рывок на ближнюю штангу после кросса с фланга. Третий – хладнокровие и техническое мастерство при выходе один на один с вратарем.

Может показаться, что Рамуш прежде всего искусный финишер, но интересно, что чаще всего его сравнивают с Томасом Мюллером. Рамуш не статичный форвард. Он постоянно находится в движении и умеет делать умные, своевременные и неожиданные рывки в штрафную площадку. Экс-форвард “Бенфики” Карлос Винисиус говорил, что с таким игроком как Рамуш мяч в штрафной соперника не теряется. Рамуш старается находить только наилучшие шансы. В сезоне Примере 2022/23 из футболистов с десятью ударами и больше только его одноклубник Антониу Силва наносил удары по воротам с более близкого расстояния, чем Рамуш (семь метров против 7.7).

“Он большой талант, но не только. У него есть бомбардирские способности, он знает, где окажется мяч, и когда нужно пробить, но при этом он трудяга, всегда старается делать то, что нужно команде, а не лично ему”, – говорит о Рамуше Бернарду Силва.

Неудивительно, что агентом Рамуша является небезызвестный Жорже Мендеш. Клаусула 21-летнего форварда составляет 120 млн евро. В числе претендентов на Рамуша назывались клубы АПЛ “Брайтон”, “Ньюкасл”, “Вулверхэмптон” и “Ноттингем Форест”, но если воспитанник “Бенфики” продолжит забивать с такой же регулярностью, круг претендентов на него возрастет в несколько раз.