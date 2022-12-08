Эвра: Франция размажент Англию. Стоунзу и Магуайру будет тяжело остановить Мбаппе

Бывший защитник "МЮ" и сборной Франции Патрис Эвра высказался по предстоящему матчу сборных Les Bleus и Англии в четвертьфинале чемпионата мира. "Но и Англия может победить Францию", – приводит его слова Goal.com.

"Я уверен, но не высокомерен. Я рад тому, как Франция сейчас выступает, но также рад и за Англию. Игра будет интересной, думаю. Англии нужно волноваться о таких футболистах, как Мбаппе, а Франции – о таких футболистах, как Сака и Фоден. У Франции есть поводы для беспокойства.

Вы можете сказать мне, что Кайл Уокер закроет Мбаппе, ему уже удавалось хорошо сыграть против Неймара в Лиге чемпионов. Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им будет тяжело его остановить.

Тут намешано много факторов. Я чувствую, что Франция размажет Англию, но и Англия способна победить Францию", – сказал Эвра.

Матч пройдет 10 декабря. Начало – 21:00. Победитель выходит на лучшего в паре Марокко – Португалия.