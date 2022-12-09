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Скрытый ассист от Месси. Аргентина выходит вперед в матче с Нидерландами. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Альбиселесте открывают счет

Скрытый ассист от Месси. Аргентина выходит вперед в матче с Нидерландами. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины открыла счет в четвертьфинальном поединке Чемпионата мира 2022 года против Нидерландов. Его на свой счет записал Науэль Молина на 35-й минуте.

Латераль мадридского "Атлетико" открылся в штрафной "оранье" и дождался ювелирной передачи от Лионеля Месси, который вне штрафного, не глядя на партнера, сделал этот пас.

Для Молины это дебютный гол за сборную Аргентины. У Месси на данный момент уже три гола и две результативные передачи на ЧМ-2022.

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В статье: Аргентина Нидерланды
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