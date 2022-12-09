Скрытый ассист от Месси. Аргентина выходит вперед в матче с Нидерландами. ВИДЕО

Сборная Аргентины открыла счет в четвертьфинальном поединке Чемпионата мира 2022 года против Нидерландов. Его на свой счет записал Науэль Молина на 35-й минуте.

Латераль мадридского "Атлетико" открылся в штрафной "оранье" и дождался ювелирной передачи от Лионеля Месси, который вне штрафного, не глядя на партнера, сделал этот пас.

Для Молины это дебютный гол за сборную Аргентины. У Месси на данный момент уже три гола и две результативные передачи на ЧМ-2022.