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Скрытый ассист от Месси. Аргентина выходит вперед в матче с Нидерландами. ВИДЕО
Альбиселесте открывают счет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины открыла счет в четвертьфинальном поединке Чемпионата мира 2022 года против Нидерландов. Его на свой счет записал Науэль Молина на 35-й минуте.
Латераль мадридского "Атлетико" открылся в штрафной "оранье" и дождался ювелирной передачи от Лионеля Месси, который вне штрафного, не глядя на партнера, сделал этот пас.
Для Молины это дебютный гол за сборную Аргентины. У Месси на данный момент уже три гола и две результативные передачи на ЧМ-2022.
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