Месси в деле. Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2022

В пятницу, 9 декабря, состоялись два первых четвертьфинальных матча ЧМ-2022 .

В первом из них сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, 4:2 пен.).

Ну а во втором поединке Аргентина вместе с Месси также в серии пенальти одолела Нидерланды (2:2, 4:3 пен).

Таким образом, именно Хорватия и Аргентина составили первую полуфинальную пару турнира. Поединок за выход в финал соперники проведут во вторник, 13 декабря.

Ну и напомним, что в двух оставшихся четвертьфинальных матчах сыграют Франция и Англия, а также Марокко и Португалия.