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Месси в деле. Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2022
В первых четвертьфиналах не обошлось без неожиданностей
Photo by Justin Setterfield/Getty Images
В пятницу, 9 декабря, состоялись два первых четвертьфинальных матча
В первом из них сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, 4:2 пен.).
Ну а во втором поединке Аргентина вместе с Месси также в серии пенальти одолела Нидерланды (2:2, 4:3 пен).
Таким образом, именно Хорватия и Аргентина составили первую полуфинальную пару турнира. Поединок за выход в финал соперники проведут во вторник, 13 декабря.
Ну и напомним, что в двух оставшихся четвертьфинальных матчах сыграют Франция и Англия, а также Марокко и Португалия.
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