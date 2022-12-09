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Месси в деле. Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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В первых четвертьфиналах не обошлось без неожиданностей

Месси в деле. Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2022

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Новина українською

В пятницу, 9 декабря, состоялись два первых четвертьфинальных матча ЧМ-2022.

В первом из них сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, 4:2 пен.).

Ну а во втором поединке Аргентина вместе с Месси также в серии пенальти одолела Нидерланды (2:2, 4:3 пен).

Таким образом, именно Хорватия и Аргентина составили первую полуфинальную пару турнира. Поединок за выход в финал соперники проведут во вторник, 13 декабря.

Ну и напомним, что в двух оставшихся четвертьфинальных матчах сыграют Франция и Англия, а также Марокко и Португалия.

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В статье: Аргентина Хорватия
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