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Далич: Аргентина играет под давлением, а мы наслаждаемся футболом 

Чемпионат мира FIFA
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Тренер сборной Хорватии уверен в силе своей команды перед полуфиналом ЧМ-2022

Далич: Аргентина играет под давлением, а мы наслаждаемся футболом 

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

"Мы вышли в полуфинал Чемпионата мира во второй раз подряд, это большой успех для Хорватии. Но мы хотим большего. Мы играем против Аргентины, хорошей командой с великолепным Лионелем Месси. Они играют под давлением, мы знаем как и ради чего они играют. Я доверяю своим игрокам, мы не будем сильно подстраиваться под соперника. Хорватия навяжет свою манеру игры.

Остались ли у нас силы? Мы дважды играли в овертайме, и потратили много энергии. Но мы играем в полуфинале Чемпионата мира, и этот вопрос не так важен. У нас есть силы, у нас есть воля, и у нас есть энергия, в этом нет сомнений. В каждом матче мы выкладываемся на полную. У нас нет проблем с травмами, все ребята здоровы и в порядке. Надеюсь, что они отдохнули.

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Предстоящий матч будет отличаться от игры на ЧМ-2018 в групповом раунде (Хорватия выиграла 3:0 - прим.ред.). Тот матч не решающим. Мы играли хорошо и реализовали все свои моменты. Мы играли компактно, мы хорошо боролись и были сильными. Хотим так сыграть и во вторник, но это будет совсем другой матч. Это будет важная игра, особенно для Аргентины, но и для нас. Надеюсь, что это будет равная игра.

Месси находится в отличной форме и может решить момент сам, но у него есть поддержка, Аргентина играет боевито и компактно, они очень сбалансированы. Я ожидаю, что они будут агрессивно настроены на матч, у них отличная поддержка, но и давление у них тоже выше. Мы будем играть с одной из лучших сборных в мире, получая удовольствие от футбола", - приводит слова Далича jutarnji.hr.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия ЧМ-2022 Сборная Аргентины Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Аргентины Златко Далич Чемпионат мира 2022 Сборная Хорватии
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