  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Чемпионат мира
  4. Финалисты-неудачники. Аргентина – Хорватия. Анонс и прогноз матча полуфинала ЧМ на 13.12.2022
В тренде
Чемпионат мира
Чемпионат мира

Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финалисты-неудачники. Аргентина – Хорватия. Анонс и прогноз матча полуфинала ЧМ на 13.12.2022

Чемпионат мира
Обновлено
(2 голосов)

Именно эти команды завоевали серебро на двух предыдущих Мундиалях

Финалисты-неудачники. Аргентина – Хорватия. Анонс и прогноз матча полуфинала ЧМ на 13.12.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, 1/2 финала

13 декабря, 21:00. "Лусаил Айконик" (Лусаил)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Аргентина - Хорватія
Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Лионель Месси во второй раз в своей карьере находится в шаге от финала мирового первенства. Собственно и Хорватия во второй раз в XXI веке, более того – даже во второй раз за последние 4,5 года, выступает в полуфинале Мундиаля. Эти команды объединяет еще и совместная встреча на предыдущем ЧМ, когда "шашечные" во втором туре группового этапа разгромно обыграли аргентинцев. Теперь у "альбиселесте" есть шанс убить сразу двух зайцев: и взять реванш, и выйти в финал.

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Аргентина

После феноменального (с отрицательной стороны) старта на текущем Мундиале подопечные Лионеля Скалони не менее феноменально (здесь уже с положительной) продолжили свое выступление. Поражению Саудовской Аравии следовали уверенные победы над Мексикой, Польшей и Австралией. По сути, и в матче 1/4 финала против Нидерландов Аргентина доминировала на поле, забила по голу в каждом из таймов, однако заключительный отрезок основного времени провалила.

"Оранье" в том поединке до 73-й минуты – тогда Месси сделал счет 0:2 – уступали во многих компонентах. Скалони и ван Гал провели замены, которые должны были улучшить игру, однако удалось это сделать только одной из сторон. Нидерландский тренер выпустил Вегхорста, который оформил дубль из передач других двух джокеров. А вот аргентинский наставник не угадал с заменами, ведь Тальяфико далеко не выполнял рабочий объем Акуньи, Песселья не сразу вошел в игру вместо Ромеро, а Паредес вышел слишком агрессивным. Из-за этого "альбиселесте" просели в конце основного времени, но уже в овертайме благодаря появлениям на поле Монтьеля и Ди Марии игра очень оживилась и могла завершиться даже до серии пенальти.

Кадры номинальных хозяев

К счастью Скалони Анхель Ди Мария снова в составе. Правда, матч против Хорватии пропустят Акунья и Монтьель из-за перебора желтых. Похожая судьба дисквалификации могла постичь и Паредеса, ведь его жестокость (не жесткость) в поединке с "оранье" должна была караться удалениям. Ему повезло, что арбитр Лаос тогда забыл красные карточки в своей раздевалке.

Хорватия

Вряд ли "шашечные" перед матчами плей-офф сразу настраиваются на 120 минут игры, однако они должны быть к этому готовы. Пока в активе подопечных Далича на этом Мундиале четыре ничьи в основное время при одной победе – она была одержана над Канадой. Когда нужно играть на результат, то в первую очередь рисунок хорватской игры строится вокруг него. Именно поэтому в последние минуты крайних трех матчей "шашечные" максимально концентрировались на удержании равного счета, а не на желании забить победный гол – прагматичность превыше всего.

Ну и главный герой вот этого пути в полуфинал – это голкипер лидера внутреннего чемпионата "Динамо" Загреб Доминик Ливакович. Если японцы нанесли всего четыре удара в створ ворот хорватов, то бразильцы аж 11. Также не забываем о серии пенальти, ведь на счету Доминика четыре сейва одиннадцатиметровых за два поединка плей-офф ЧМ. По этому показателю и по показателю парированных ударов в целом на Мундиале Ливакович уверенно лидирует.

Кадры номинальных гостей

Конечно, сборная не держится на одном Ливаковиче. Тот же Йошко Гвардиол – одна из главных трансферных целей топ-клубов сейчас, или же вечно-живой Лука Модрич или железобетонный опорник Брозович – все они старательно выполняют тренерские наставления Златко Далича. Хорватия – это больше как раз о команде, в которой индивидуальность игроков помогает держать структуру, а не наоборот – как во Франции или Бразилии. Также стоит отметить, что "шашечные" к игре против "альбиселесте" подходят без потерь – меньше головной боли для Далича.

Последние пять матчей Аргентины и Хорватии

Последние пять встреч аргентинцев

  • 09.12. Нидерланды – Аргентина 2:2 (пен. 3:4)
  • 03.12. Аргентина – Австралия 2:1
  • 30.11. Польша – Аргентина 0:2
  • 26.11. Аргентина – Мексика 2:0
  • 22.11. Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Последние пять встреч хорватов

  • 09.12. Хорватия – Бразилия 1:1 (пен. 4:2)
  • 05.12. Япония – Хорватия 1:1 (пен. 1:3)
  • 01.12. Хорватия – Бельгия 0:0
  • 27.11. Хорватия – Канада 4:1
  • 23.11. Марокко – Хорватия 0:0

Личные встречи между Аргентиной и Хорватией

21.06.18. Аргентина – Хорватия 0:3 (ЧМ-2018)

12.11.14. Аргентина – Хорватия 2:1 (ТМ)

01.03.06. Аргентина – Хорватия 2:3 (ТМ)

26.06.98. Аргентина – Хорватия 1:0 (ЧМ-2006)

04.06.94. Хорватия – Аргентина 0:0 (ТМ)

Цифры и факты

  • Хорватия играла в финале Чемпионата мира-2018, а Аргентина – в финале ЧМ-2014. В обоих случаях они завоёвывали только серебро.
  • На двух Чемпионатах мира, когда встречались Аргентина и Хорватия, именно "шашечные" финишировали выше.
  • Хорватия на текущем Мундиале забила в матче против Канады (4) вдвое больше, чем в других четырех поединках (2).
  • Аргентина пропустила все свои пять голов на ЧМ в Катаре во втором тайме.
  • В XXI веке обе команды дважды проходили стадию 1/4 финала и обязательно играли в финале.
  • Аргентина ни разу не уступала стадии полуфинала ЧМ, с Хорватией это случалось однажды (в 1998-м).
  • "Шашечные" еще не забивали на этом турнире первыми.
  • Хорваты – единственная команда на текущем Мундиале, которая трижды основное время матча завершала со счетом 0:0.

Ставки и коэффициенты на матч Аргентина – Хорватия

Parimatch
1.87
3.45
5.00
Сделать ставку
Favbet
1.88
3.42
5.00
Сделать ставку
VBET
1.89
3.45
5.00
Сделать ставку

Прогноз матча Аргентина – Хорватия от UA-Football

"Шашечные" на этом Мундиале демонстрируют, что умеют укротить даже самый мощный атакующий потенциал соперника. Правда, в матче с Бразилией на первый план ворвалось индивидуальное мастерство Неймара, теперь же хорватам предстоит остановить еще более грозного оппонента – Лионеля Месси. Ну а наступления у подопечных Далича будут построены на контригре, однако защита "альбиселесте" должна с ней справиться, как делала это против Нидерландов. Должно быть большое напряжение, из-за которого хорваты могут потерять бдительность уже к перерыву. Прогноз: Победа Аргентины в первом тайме (КФ 1,9).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия Златко Далич Доминик Ливакович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 19:47
Сын пенальды7 в недоумении задает вопросы только что с позором вернувшемуся с ЧМ папе. Папа, а какая сборная самая сильная? Сборная Португалии сынок! А почему мы сначала болели за Австралию, потом за Нидерланды , никак не угомонится сынок? Ничего, сынок, теперь мы за Хорватию.))
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 19:17
За кого болеть, если в принципе обе команды безразличны? Команда с играющим игроком Реала? Команда в которой играет легенда и бывший игрок Барселоны Удачи Аргентинцам !!!
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
12.12.2022 в 19:43
Авжеж за яскравий футбол Правда хорвати здебільшого показують бійцівські якості та практицизм Та для південноамериканців наразі теж дуже прагматичні... Правда ще спроможні на окремі шикарні дії... Нехай їм посміхнеться Фортуна
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 19:50
Нехай))
0
0
avatar
culesmierda (Тернопіль)
12.12.2022 в 19:47
Підтримувати збірну, яку путінський пес медведев назвав своїми друзями та бажав її проходу у фінал? Успіху братам-хорватам!
Ответить
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 19:49
Кого медведев интересует и что это ты следишь за рашистскими программами?
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 19:54
А так же не приплетай сюда политиков. Это футбол, а футбол, это спорт, если ты не в курсе.
0
-1
avatar
culesmierda (Тернопіль)
12.12.2022 в 19:56
А на цьому сайті що, не публікують рашистських спікерів та їх дурниці? От такі, як ти, нічого не бачать і не чують, а потім аргентинці допомагатимуть бомбити Україну, як партнери рф. Може ти ще Іран підтримував, якщо "спорт вне политики"?
0
-1
avatar
culesmierda (Тернопіль)
12.12.2022 в 20:11
До речі, Мессі агресію рф проти України ніяк не засудив, хоча від такої людини варто було чекати на якісь коментарі. А той, кого ти ображаєш кількома постами вище, пародуючи анекдот, Україну підтримав і не промовчав. Ось тобі й відповідь, чому Аргентина не варта того, щоб за неї вболівали
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 20:12
Дурной ты дядька писать такое человеку, о котором ты ничего не знаешь. Да и про бомбежку Украины аргентинцами только выпивший ведро водки рашист может бредить. Если не можешь без оскорблений и о футболе, то извини иди за русским короблем
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 20:14
И что ты ищешь где то братьев, а своих обсераешь? Короче, ты мне надоел. Давай до свидания!
0
-1
avatar
culesmierda (Тернопіль)
12.12.2022 в 20:19
Давай, давай, руський корабль, іди слідом за пропутінською Аргентиною
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде