Финалисты-неудачники. Аргентина – Хорватия. Анонс и прогноз матча полуфинала ЧМ на 13.12.2022

Чемпионат мира, 1/2 финала

13 декабря, 21:00. "Лусаил Айконик" (Лусаил)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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Лионель Месси во второй раз в своей карьере находится в шаге от финала мирового первенства. Собственно и Хорватия во второй раз в XXI веке, более того – даже во второй раз за последние 4,5 года, выступает в полуфинале Мундиаля. Эти команды объединяет еще и совместная встреча на предыдущем ЧМ, когда "шашечные" во втором туре группового этапа разгромно обыграли аргентинцев. Теперь у "альбиселесте" есть шанс убить сразу двух зайцев: и взять реванш, и выйти в финал.

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Аргентина

После феноменального (с отрицательной стороны) старта на текущем Мундиале подопечные Лионеля Скалони не менее феноменально (здесь уже с положительной) продолжили свое выступление. Поражению Саудовской Аравии следовали уверенные победы над Мексикой, Польшей и Австралией. По сути, и в матче 1/4 финала против Нидерландов Аргентина доминировала на поле, забила по голу в каждом из таймов, однако заключительный отрезок основного времени провалила.

"Оранье" в том поединке до 73-й минуты – тогда Месси сделал счет 0:2 – уступали во многих компонентах. Скалони и ван Гал провели замены, которые должны были улучшить игру, однако удалось это сделать только одной из сторон. Нидерландский тренер выпустил Вегхорста, который оформил дубль из передач других двух джокеров. А вот аргентинский наставник не угадал с заменами, ведь Тальяфико далеко не выполнял рабочий объем Акуньи, Песселья не сразу вошел в игру вместо Ромеро, а Паредес вышел слишком агрессивным. Из-за этого "альбиселесте" просели в конце основного времени, но уже в овертайме благодаря появлениям на поле Монтьеля и Ди Марии игра очень оживилась и могла завершиться даже до серии пенальти.

Кадры номинальных хозяев

К счастью Скалони Анхель Ди Мария снова в составе. Правда, матч против Хорватии пропустят Акунья и Монтьель из-за перебора желтых. Похожая судьба дисквалификации могла постичь и Паредеса, ведь его жестокость (не жесткость) в поединке с "оранье" должна была караться удалениям. Ему повезло, что арбитр Лаос тогда забыл красные карточки в своей раздевалке.

Хорватия

Вряд ли "шашечные" перед матчами плей-офф сразу настраиваются на 120 минут игры, однако они должны быть к этому готовы. Пока в активе подопечных Далича на этом Мундиале четыре ничьи в основное время при одной победе – она была одержана над Канадой. Когда нужно играть на результат, то в первую очередь рисунок хорватской игры строится вокруг него. Именно поэтому в последние минуты крайних трех матчей "шашечные" максимально концентрировались на удержании равного счета, а не на желании забить победный гол – прагматичность превыше всего.

Ну и главный герой вот этого пути в полуфинал – это голкипер лидера внутреннего чемпионата "Динамо" Загреб Доминик Ливакович. Если японцы нанесли всего четыре удара в створ ворот хорватов, то бразильцы аж 11. Также не забываем о серии пенальти, ведь на счету Доминика четыре сейва одиннадцатиметровых за два поединка плей-офф ЧМ. По этому показателю и по показателю парированных ударов в целом на Мундиале Ливакович уверенно лидирует.

Кадры номинальных гостей

Конечно, сборная не держится на одном Ливаковиче. Тот же Йошко Гвардиол – одна из главных трансферных целей топ-клубов сейчас, или же вечно-живой Лука Модрич или железобетонный опорник Брозович – все они старательно выполняют тренерские наставления Златко Далича. Хорватия – это больше как раз о команде, в которой индивидуальность игроков помогает держать структуру, а не наоборот – как во Франции или Бразилии. Также стоит отметить, что "шашечные" к игре против "альбиселесте" подходят без потерь – меньше головной боли для Далича.

Последние пять матчей Аргентины и Хорватии

Последние пять встреч аргентинцев

09.12. Нидерланды – Аргентина 2:2 (пен. 3:4)

03.12. Аргентина – Австралия 2:1

30.11. Польша – Аргентина 0:2

26.11. Аргентина – Мексика 2:0

22.11. Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Последние пять встреч хорватов

09.12. Хорватия – Бразилия 1:1 (пен. 4:2)

05.12. Япония – Хорватия 1:1 (пен. 1:3)

01.12. Хорватия – Бельгия 0:0

27.11. Хорватия – Канада 4:1

23.11. Марокко – Хорватия 0:0

Личные встречи между Аргентиной и Хорватией

21.06.18. Аргентина – Хорватия 0:3 (ЧМ-2018)

12.11.14. Аргентина – Хорватия 2:1 (ТМ)

01.03.06. Аргентина – Хорватия 2:3 (ТМ)

26.06.98. Аргентина – Хорватия 1:0 (ЧМ-2006)

04.06.94. Хорватия – Аргентина 0:0 (ТМ)

Цифры и факты

Хорватия играла в финале Чемпионата мира-2018, а Аргентина – в финале ЧМ-2014. В обоих случаях они завоёвывали только серебро.

На двух Чемпионатах мира, когда встречались Аргентина и Хорватия, именно "шашечные" финишировали выше.

Хорватия на текущем Мундиале забила в матче против Канады (4) вдвое больше, чем в других четырех поединках (2).

Аргентина пропустила все свои пять голов на ЧМ в Катаре во втором тайме.

В XXI веке обе команды дважды проходили стадию 1/4 финала и обязательно играли в финале.

Аргентина ни разу не уступала стадии полуфинала ЧМ, с Хорватией это случалось однажды (в 1998-м).

"Шашечные" еще не забивали на этом турнире первыми.

Хорваты – единственная команда на текущем Мундиале, которая трижды основное время матча завершала со счетом 0:0.

Ставки и коэффициенты на матч Аргентина – Хорватия

Прогноз матча Аргентина – Хорватия от UA-Football

"Шашечные" на этом Мундиале демонстрируют, что умеют укротить даже самый мощный атакующий потенциал соперника. Правда, в матче с Бразилией на первый план ворвалось индивидуальное мастерство Неймара, теперь же хорватам предстоит остановить еще более грозного оппонента – Лионеля Месси. Ну а наступления у подопечных Далича будут построены на контригре, однако защита "альбиселесте" должна с ней справиться, как делала это против Нидерландов. Должно быть большое напряжение, из-за которого хорваты могут потерять бдительность уже к перерыву. Прогноз: Победа Аргентины в первом тайме (КФ 1,9).