Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022

Составлять символическую сборную на основе двух матчей довольно сложно, да и вряд ли эффективно. Лучше отметить главных героев полуфиналов Чемпионата Мира-2022. А также антигероев.

Герои

Лионель Скалони (Аргентина, главный тренер)

Самый молодой тренер на турнире не повторил ошибки одного из самых возрастных. Бразилия играла против Хорватии с практически одним опорником и в итоге владела мячом меньше, чем соперник, больше часа не могла прижать его. Скалони же выпустил против практически четырех опорников хорватов (Модрича, Брозовича, Ковачича и Пашалича) своих четырех - Де Поля, Фернандеса, Паредеса и Мак Аллистера. То есть на одного больше, чем обычно.

Владеть мячом больше, правда, такое изменение никак не помогло. Наоборот. Зато помогло сковать атаку соперника по рукам и ногам, лишить ее шансов. Да и центр поля Хорватии был загружен работой гораздо больше, чем обычно, и не справился. Даже большинство ударов "альбиселесте" в матче (пять из девяти) нанесли опорники. Фернандес начал две первые голевые атаки.

Следует также отметить, что четвертого опорника Скалони выпустил вместо центрального защитника. То есть уже в третьем матче подряд сменил тактическую схему. 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2. И всякий раз получалось успешно. На 3-5-2 он вернулся и на 62-ой минуте отчетного матча. Итог - не только удержан счет 2:0, но и забит третий гол. Признак постоянной работы тренера, постоянного анализа игры.

Хулиан Альварес (Аргентина)

Еще одна причина для комплиментов Скалони. Тренер не побоялся уже после первого неудачного матча убрать из первых 11-ти Лаутаро Мартинеса, от которого ожидали стать главным оруженосцем Лионеля Месси в атаке. Таким в итоге стал форвард "Манчестер Сити". Голы полякам и австралийцам, дубль против хорватов. Без него, в одиночку, Месси не вытащил бы сборную в финал. В атаке Аргентины только эти двое, больше никого нет.

Альварес откликнулся на длинный пас, удачно подставился под Ливаковича и заработал пенальти, пробежал с мячом со своей половины поля и забил второй гол сборной, замкнул прострел и забил третий гол. В принципе, он заслужил звание игрока матча больше, чем Месси. Хотя это не так важно. Важно, что "паук" и "блоха" вытащили сборную Аргентины в финал.

Лионель Месси (Аргентина)

Разумеется, и без "блохи" никакого финала не было бы. Конкретно в этом матче он реализовал пенальти, открыв счет, падая, отдал мяч вперед, который подхватил Альварес. Официально ассист ко второму голу на его счет не записали, но реально он был. Ну и как Лео поиздевался над Гвардьолом на фланге перед ассистом к третьему голу! Жалость к защитнику после такого чуть ли не превысила восхищение игроком атаки.

Лионель еще и принял участие в 17-ти единоборствах. Больше, чем любой другой игрок на поле и как минимум на пять больше, чем любой другой игрок его команды. То есть тяжело работал.

Тринадцать матчей на Чемпионатах Мира, в которых забивал либо ассистировал, восемь ассистов, 19 очков по схеме "гол+пас" - все это повторения рекордов. И при такой его форме и таком его голоде ставка на то, что превзойдет их в финале, выглядит очевидной.

Тео Эрнандес (Франция)

Алгоритм действий крайних защитников в "Милане" и сборной Франции ясен. Правый фланг остается позади, прикрывает, левый в лице Эрнандеса остро атакует, нагнетает. После двух ассистов в групповом турнире он немного притих. Но вчера уже на пятой минуте оказался прямо перед вратарем, получил отскок от удара Мбаппе и высоко поднятой ногой забил самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958-го года.

Таким образом, он освободил свою сборную от потребности в доминировании и владении мячом, чего она не любит. Правда, из-за этого пришлось работать в обороне. Но и там Тео преуспел. Отобрал мяч четыре раза. Никому не удалось больше. Выиграл семь из восьми единоборств. А в добавленное время он и Кунде заблокировали удары и спасли свою сборную от пропущенного мяча.

Активность Тео позволяет Мбаппе не быть приклеенным к левому флангу, а двигаться туда, куда сам Килиан хочет. Он знает, что фланг в атаке будет заполнен. Неизвестно, какой выглядела бы сборная Франции, если бы брат Тео Лукас не получил тяжелую травму уже в первом матче, а продолжал играть в стартовом составе. В тактическом плане ей пришлось бы строить игру совсем иначе.

Антуан Гризманн (Франция)

Он не забил ни одного мяча на турнире. Вчера остался без ассистов и ударов по воротам и даже по касаниям мяча, передачам и их точности не был среди лидеров. Тем не менее, важность Антуана для сборной невозможно переоценить. В построении игры Франция вчера не впечатляла. Так ее седьмой номер тяжело работал в обороне. Во время навалы соперника в начале второго тайма выглядя чуть ли не третьим центральным защитником.

Четыре паса под удары, в том числе и Мбаппе после прорыва по правому флангу (голевой эпизод Эрнандеса), четыре заработанных фола, 12 единоборств, из которых большинство выиграны. Полученный приз игрока матча ФИФА Антуан полностью заслужил.

Антигерои

Валид Реграги (Марокко)

Он останется героем Марокко, Африки и всего арабского мира. Также можно понять его решение перейти на игру с тремя центральными защитниками. Все же в соперниках Франция, а его центрдефы травмированы. Агер в итоге был снят с листа первых 11-ти прямо перед стартовым свистком, а капитан Саисс продержался всего 20 минут. Реграги заявил, что слишком много его игроков подошли к матчу с 60-70 процентами физической формы.

Тем не менее, решение перейти на 3-4-3 принято тренером, и решение неверное. Недостаточное взаимопонимание между игроками обороны стоило раннего пропущенного. В сущности, во время обоих пропущенных они сгрудились вокруг Мбаппе, оставив Эрнандеса и Муани совершенно свободными. И свою ошибку Реграги явно признал, на 21-ой минуте выпустив вместо Саисса опорника и вернувшись к 4-3-3.

Возможно, чуть-чуть стоит пожурить Валида и за остальные четыре замены исключительно по позициям. Все они состоялись при плотном счете 0:1, то есть опасности развала не было. Можно было и рискнуть побольше.

Йошко Гвардьол (Хорватия)

Ценники на него, и без того внушительные, подскочили во время турнира. Список грандов, желающих заполучить его, и без того длинный, увеличился. Его объявили лучшим защитником турнира, мировым будущим этого амплуа. Такой славы, таких медных труб 20-летний Йошко не выдержал. Завалив полуфинал.

Заброс мимо него привёл к пенальти и первому голу. Он не успел вернуться с углового у ворот соперника и получил второй гол. А то, что Месси сделал с ним на фланге во время третьего, будет долго сниться хорвату в ночных кошмарах.

Статистически все еще выглядело неплохо. 76 касаний мяча. 94 процента точности передач. Три отбора. Спасение от гола в начале второго тайма. Пять выигранных единоборств из девяти. Но запомнят голевые эпизоды. Прежде всего - третий.

Доминик Ливакович (Хорватия)

Можно спорить о правомерности назначения пенальти. Но когда ты встречаешь игрока атаки и не пытаешься убраться с его пути, обвиняют обычно тебя. Доминик не имел права давать такого повода арбитру. Также во время второго гола он заснул, не сократил угол обстрела и практически не сопротивлялся, когда Альварес пробил мимо него. Да, он спас ещё от двух-трёх голов, но вратарю всегда помнят пропущенные, а не отбитые.

После феерии в предыдущих матчах его называли святым, рисовали мемы с шестью руками, говорили о переходе в "Баварию" уже в январе. Возможно, 27-летний вратарь, никогда не игравший за пределами Хорватии и не игравший на Чемпионатах Мира до 2022-го года, также перегорел.

Юссеф Эн-Несири (Марокко)

Когда твоя команда владеет мячом 61 процент времени, но ты, центрфорвард, касаешься его за 66 минут на поле лишь три раза (да, три. Three, trois, tre, tres, drei), о чем можно говорить? Автор единственного гола в четвертьфинале полуфинал провалил. Разумеется, не нанеся ни одного удара по воротам, не отдав ни одного паса под удар. Два касания состоялись в центре поля, ещё один - на фланге далеко от ворот. И все - до 14-ой минуты.

Пока его команда, израненная травмами, отчаянно боролась с чемпионом мира, доминировала и пыталась создавать в атаке, Юссеф спал. Марокканцы коснулись мяча в штрафной площадке соперника тридцать раз. В том числе заменивший Эн-Несири в центре атаки на 66-ой минуте Хамдалла - пять раз. То есть "Львы Атласа" 66 минут играли вдесятером. А выиграть таким образом у Франции почти невозможно.

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