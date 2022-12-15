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Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022

Чемпионат мира FIFA
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Гризманн и Альварес заслуживают не меньше, чем Мбаппе и Месси

Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Составлять символическую сборную на основе двух матчей довольно сложно, да и вряд ли эффективно. Лучше отметить главных героев полуфиналов Чемпионата Мира-2022. А также антигероев.

Герои

Лионель Скалони (Аргентина, главный тренер)

Самый молодой тренер на турнире не повторил ошибки одного из самых возрастных. Бразилия играла против Хорватии с практически одним опорником и в итоге владела мячом меньше, чем соперник, больше часа не могла прижать его. Скалони же выпустил против практически четырех опорников хорватов (Модрича, Брозовича, Ковачича и Пашалича) своих четырех - Де Поля, Фернандеса, Паредеса и Мак Аллистера. То есть на одного больше, чем обычно.

Владеть мячом больше, правда, такое изменение никак не помогло. Наоборот. Зато помогло сковать атаку соперника по рукам и ногам, лишить ее шансов. Да и центр поля Хорватии был загружен работой гораздо больше, чем обычно, и не справился. Даже большинство ударов "альбиселесте" в матче (пять из девяти) нанесли опорники. Фернандес начал две первые голевые атаки.

Следует также отметить, что четвертого опорника Скалони выпустил вместо центрального защитника. То есть уже в третьем матче подряд сменил тактическую схему. 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2. И всякий раз получалось успешно. На 3-5-2 он вернулся и на 62-ой минуте отчетного матча. Итог - не только удержан счет 2:0, но и забит третий гол. Признак постоянной работы тренера, постоянного анализа игры.

Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022 - изображение 1

Хулиан Альварес (Аргентина)

Еще одна причина для комплиментов Скалони. Тренер не побоялся уже после первого неудачного матча убрать из первых 11-ти Лаутаро Мартинеса, от которого ожидали стать главным оруженосцем Лионеля Месси в атаке. Таким в итоге стал форвард "Манчестер Сити". Голы полякам и австралийцам, дубль против хорватов. Без него, в одиночку, Месси не вытащил бы сборную в финал. В атаке Аргентины только эти двое, больше никого нет.

Альварес откликнулся на длинный пас, удачно подставился под Ливаковича и заработал пенальти, пробежал с мячом со своей половины поля и забил второй гол сборной, замкнул прострел и забил третий гол. В принципе, он заслужил звание игрока матча больше, чем Месси. Хотя это не так важно. Важно, что "паук" и "блоха" вытащили сборную Аргентины в финал.

Лионель Месси (Аргентина)

Разумеется, и без "блохи" никакого финала не было бы. Конкретно в этом матче он реализовал пенальти, открыв счет, падая, отдал мяч вперед, который подхватил Альварес. Официально ассист ко второму голу на его счет не записали, но реально он был. Ну и как Лео поиздевался над Гвардьолом на фланге перед ассистом к третьему голу! Жалость к защитнику после такого чуть ли не превысила восхищение игроком атаки.

Лионель еще и принял участие в 17-ти единоборствах. Больше, чем любой другой игрок на поле и как минимум на пять больше, чем любой другой игрок его команды. То есть тяжело работал.

Тринадцать матчей на Чемпионатах Мира, в которых забивал либо ассистировал, восемь ассистов, 19 очков по схеме "гол+пас" - все это повторения рекордов. И при такой его форме и таком его голоде ставка на то, что превзойдет их в финале, выглядит очевидной.

Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022 - изображение 2

Тео Эрнандес (Франция)

Алгоритм действий крайних защитников в "Милане" и сборной Франции ясен. Правый фланг остается позади, прикрывает, левый в лице Эрнандеса остро атакует, нагнетает. После двух ассистов в групповом турнире он немного притих. Но вчера уже на пятой минуте оказался прямо перед вратарем, получил отскок от удара Мбаппе и высоко поднятой ногой забил самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958-го года.

Таким образом, он освободил свою сборную от потребности в доминировании и владении мячом, чего она не любит. Правда, из-за этого пришлось работать в обороне. Но и там Тео преуспел. Отобрал мяч четыре раза. Никому не удалось больше. Выиграл семь из восьми единоборств. А в добавленное время он и Кунде заблокировали удары и спасли свою сборную от пропущенного мяча.

Активность Тео позволяет Мбаппе не быть приклеенным к левому флангу, а двигаться туда, куда сам Килиан хочет. Он знает, что фланг в атаке будет заполнен. Неизвестно, какой выглядела бы сборная Франции, если бы брат Тео Лукас не получил тяжелую травму уже в первом матче, а продолжал играть в стартовом составе. В тактическом плане ей пришлось бы строить игру совсем иначе.

Антуан Гризманн (Франция)

Он не забил ни одного мяча на турнире. Вчера остался без ассистов и ударов по воротам и даже по касаниям мяча, передачам и их точности не был среди лидеров. Тем не менее, важность Антуана для сборной невозможно переоценить. В построении игры Франция вчера не впечатляла. Так ее седьмой номер тяжело работал в обороне. Во время навалы соперника в начале второго тайма выглядя чуть ли не третьим центральным защитником.

Четыре паса под удары, в том числе и Мбаппе после прорыва по правому флангу (голевой эпизод Эрнандеса), четыре заработанных фола, 12 единоборств, из которых большинство выиграны. Полученный приз игрока матча ФИФА Антуан полностью заслужил.

Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022 - изображение 3

Антигерои

Валид Реграги (Марокко)

Он останется героем Марокко, Африки и всего арабского мира. Также можно понять его решение перейти на игру с тремя центральными защитниками. Все же в соперниках Франция, а его центрдефы травмированы. Агер в итоге был снят с листа первых 11-ти прямо перед стартовым свистком, а капитан Саисс продержался всего 20 минут. Реграги заявил, что слишком много его игроков подошли к матчу с 60-70 процентами физической формы.

Тем не менее, решение перейти на 3-4-3 принято тренером, и решение неверное. Недостаточное взаимопонимание между игроками обороны стоило раннего пропущенного. В сущности, во время обоих пропущенных они сгрудились вокруг Мбаппе, оставив Эрнандеса и Муани совершенно свободными. И свою ошибку Реграги явно признал, на 21-ой минуте выпустив вместо Саисса опорника и вернувшись к 4-3-3.

Возможно, чуть-чуть стоит пожурить Валида и за остальные четыре замены исключительно по позициям. Все они состоялись при плотном счете 0:1, то есть опасности развала не было. Можно было и рискнуть побольше.

Йошко Гвардьол (Хорватия)

Ценники на него, и без того внушительные, подскочили во время турнира. Список грандов, желающих заполучить его, и без того длинный, увеличился. Его объявили лучшим защитником турнира, мировым будущим этого амплуа. Такой славы, таких медных труб 20-летний Йошко не выдержал. Завалив полуфинал.

Заброс мимо него привёл к пенальти и первому голу. Он не успел вернуться с углового у ворот соперника и получил второй гол. А то, что Месси сделал с ним на фланге во время третьего, будет долго сниться хорвату в ночных кошмарах.

Статистически все еще выглядело неплохо. 76 касаний мяча. 94 процента точности передач. Три отбора. Спасение от гола в начале второго тайма. Пять выигранных единоборств из девяти. Но запомнят голевые эпизоды. Прежде всего - третий.

Доминик Ливакович (Хорватия)

Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022 - изображение 4

Можно спорить о правомерности назначения пенальти. Но когда ты встречаешь игрока атаки и не пытаешься убраться с его пути, обвиняют обычно тебя. Доминик не имел права давать такого повода арбитру. Также во время второго гола он заснул, не сократил угол обстрела и практически не сопротивлялся, когда Альварес пробил мимо него. Да, он спас ещё от двух-трёх голов, но вратарю всегда помнят пропущенные, а не отбитые.

После феерии в предыдущих матчах его называли святым, рисовали мемы с шестью руками, говорили о переходе в "Баварию" уже в январе. Возможно, 27-летний вратарь, никогда не игравший за пределами Хорватии и не игравший на Чемпионатах Мира до 2022-го года, также перегорел.

Юссеф Эн-Несири (Марокко)

Когда твоя команда владеет мячом 61 процент времени, но ты, центрфорвард, касаешься его за 66 минут на поле лишь три раза (да, три. Three, trois, tre, tres, drei), о чем можно говорить? Автор единственного гола в четвертьфинале полуфинал провалил. Разумеется, не нанеся ни одного удара по воротам, не отдав ни одного паса под удар. Два касания состоялись в центре поля, ещё один - на фланге далеко от ворот. И все - до 14-ой минуты.

Пока его команда, израненная травмами, отчаянно боролась с чемпионом мира, доминировала и пыталась создавать в атаке, Юссеф спал. Марокканцы коснулись мяча в штрафной площадке соперника тридцать раз. В том числе заменивший Эн-Несири в центре атаки на 66-ой минуте Хамдалла - пять раз. То есть "Львы Атласа" 66 минут играли вдесятером. А выиграть таким образом у Франции почти невозможно.

Фото - Getty Images

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира Тео Эрнандес Юссеф Эн-Несири Лионель Скалони Доминик Ливакович Хулиан Альварес Йошко Гвардиол
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