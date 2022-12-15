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"Как бывший футболист, мне просто страшно становится". Лукашенко возмутился, что Беларуси нет на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Действительно

"Как бывший футболист, мне просто страшно становится". Лукашенко возмутился, что Беларуси нет на ЧМ

Фото: belta.by / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист, а ныне беларусский диктатор Александр Лукашенко возмутился, что сборная Беларуси не принимает участия на Чемпионате мира в Катаре. Такое мнение он выразил во время совещания с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, заместителем главы Администрации Президента Игорем Луцким, вице-премьером Игорем Петришенко и президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.

"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович [Ковальчук], не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.

Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И при том они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении.

"Динамо" Минск какие медали взяло? Четвёртое место? Так деревянные медали я вам нарисую и без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил и я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте это так понимаю, то отдача ещё мощнее будет", - сказал Лукашенко.

Напомним, что в отборе на ЧМ Беларусь в своей квалификационной группе заняла последнее, пятое место, набрав в восьми матчах только три очка.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
15.12.2022 в 15:37
идиот-подстилка мокшанская.какой ЧМ?ещё и из еврокубков нужно выкинуть.играйте с "братьями" из паРАШИ.там ваше место убогие.
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