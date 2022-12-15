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"Как бывший футболист, мне просто страшно становится". Лукашенко возмутился, что Беларуси нет на ЧМ
Действительно
Фото: belta.by / Автор невідомий
Легендарный футболист, а ныне беларусский диктатор Александр Лукашенко возмутился, что сборная Беларуси не принимает участия на Чемпионате мира в Катаре. Такое мнение он выразил во время совещания с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, заместителем главы Администрации Президента Игорем Луцким, вице-премьером Игорем Петришенко и президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.
"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович [Ковальчук], не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.
Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И при том они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении.
"Динамо" Минск какие медали взяло? Четвёртое место? Так деревянные медали я вам нарисую и без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил и я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте это так понимаю, то отдача ещё мощнее будет", - сказал Лукашенко.
Напомним, что в отборе на ЧМ Беларусь в своей квалификационной группе заняла последнее, пятое место, набрав в восьми матчах только три очка.
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