Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Путря: Жаль, что ни разу не встретился с Месси на поле
Защитник Черноморца поделился впечатлениями о ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Черноморца" Илья Путря поделился впечатлениями от
"Не так много матчей чемпионат мира удалось посмотреть на этот раз. И во время финала у меня дома не было света. Я взял ноутбук и поехал в ближайший "Пункт незламності", который находится в супермаркете. Поставил ноут на столик, на котором посетители перегружают продукты из корзинок в пакеты, и смотрел. Постепенно вокруг меня собрались покупатели, которые тоже переживали перипетии главного матча мундиаля.
Месси, конечно же, снова доказал, что он великий игрок, который смог добавить в свою коллекцию и эту золотую медаль. Немного жаль, что живу и играю с этим мастером на одном временном промежутке, но ни разу не встретился с Лионелем на поле. Хотя некоторым моим сверстникам из Украины это удавалось.
Из коллег по амплуа запомнился француз Тео Эрнандес. Понравилась его агрессия в атаке и гол в полуфинале в ворота Марокко", — сказал Путря.
Популярное сейчас
- Залужный передал Путину "Серебряную кнопку" за 100 тысяч ликвидированных оккупантов - ФОТО
- Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз
- Из Словакии обратно в Украину. Верес заключил контракт с воспитанником Динамо
- Как это было. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО