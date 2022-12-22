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Путря: Жаль, что ни разу не встретился с Месси на поле

Чемпионат мира FIFA
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Защитник Черноморца поделился впечатлениями о ЧМ-2022

Путря: Жаль, что ни разу не встретился с Месси на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Черноморца" Илья Путря поделился впечатлениями от ЧМ-2022.

"Не так много матчей чемпионат мира удалось посмотреть на этот раз. И во время финала у меня дома не было света. Я взял ноутбук и поехал в ближайший "Пункт незламності", который находится в супермаркете. Поставил ноут на столик, на котором посетители перегружают продукты из корзинок в пакеты, и смотрел. Постепенно вокруг меня собрались покупатели, которые тоже переживали перипетии главного матча мундиаля.

Месси, конечно же, снова доказал, что он великий игрок, который смог добавить в свою коллекцию и эту золотую медаль. Немного жаль, что живу и играю с этим мастером на одном временном промежутке, но ни разу не встретился с Лионелем на поле. Хотя некоторым моим сверстникам из Украины это удавалось.

Из коллег по амплуа запомнился француз Тео Эрнандес. Понравилась его агрессия в атаке и гол в полуфинале в ворота Марокко", — сказал Путря.

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В статье: Черноморец (Одесса) Илья Путря
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