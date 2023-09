Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам

Больше всего британцы не хотели делиться футболом с миром.

Допуск немцев после Первой мировой, денежные выплаты любителям – только поводы; на деле родоначальников не устраивало само существование регулятора вне Альбиона.

В конце концов в 1928 году все четыре британские федерации вышли из ФИФА - и уже через несколько месяцев Жюль Риме объявил о первом чемпионате мира в Уругвае. Поворотный момент для футбола! Но Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия стояли в стороне.

Еще с 1884 года они разыгрывали Домашний чемпионат; его победителя на Альбионе и считали лучшей командой мира.

Так ли это было? Еще в 1929 году Англия проиграла на выезде Испании (3:4), став жертвой легендарного вратаря Рикардо Саморы.

Да и другие выставочные матчи с европейскими топами проходили по-разному. Так, Англия выиграла жесточайшую "Битву при Хайбери" у Италии в 34-м (3:2), однако в том же году уступила техничным венграм Дьердя Шароши (1:2) и чехословакам Олдржиха Неедлого (1:2).

В 1936-м "Трех львов" также победила на "Пратере" Вундертим Матиаса Синделара – вероятно, самая эффектная команда эпохи (2:1).

Ну, а дальше война, окопы, концлагеря – и в новом мире, возникшем на руинах, товарищеских матчей стало мало. ФИФА пришла с дарами – отдала Соединенному Королевству пост вице-президента; все четыре британские федерации получили места в Исполкоме; выход в финал Домашнего чемпионата приравняли к квалификации на ЧМ.

Это были лучшие условия, когда-либо предлагаемые регулятором, и Англия приняла их, но не Шотландия.

Особенно когда Шотландия уступила англичанам в финале 0:1. Тысячи фанатов и вся сборная во главе с капитаном Джорджем Янгом умоляли боссов одуматься, но без толку. Эти аристократы и консерваторы не воспринимали мундиаль всерьез.

Да и разве только они? Австрия не поехала в Бразилию, посчитав свой состав "слишком молодым". Франция отказалась, ведь, побитая войной, не нашла денег на дорогу.

Наиболее комично получилось с Индией – она не приехала, поскольку ФИФА запретила ей играть босиком.

…И делает это, будто намеренно демонстрируя собственную отсталость.

Три дня тренировок на базе лондонского Dulwich Hamlet, где как раз пересевали главное поле, поэтому играть пришлось на маленьких. Далее - билет на дешевый самолет в Рио с пятью (!) пересадками, который летел 31 час.

Еще дальше – поселение в отеле, который никто из федерации не осмотрел, и он оказался дырой без кондиционеров и ужасной кухней.

Но и это еще не все. Джон Астон и Гарри Кокберн вместо ЧМ поехали в турне по США с "Манчестер Юнайтед" и догоняли сборную по ходу турнира.

