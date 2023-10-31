Официально: Чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии. Он опубликовал запись об этом на своей странице в Инстаграм.

На проведение турнира претендовали только страны из Азии и Океании, так как чемпионат мира 2030 будут проводить страны из Южной Америки, Африки и Европы.

Австралия отказалась от борьбы за проведение Мундиаля. Сообщалось, что страна не может соответствовать всем требованиям ФИФА из-за слишком скорого дедлайна для подачи заявки. За это организацию под управлением Инфантино раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.