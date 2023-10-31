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Официально: Чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии

Чемпионат мира FIFA
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Подтвердил Инфантино

Официально: Чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии

Фото: gianni_infantino

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии. Он опубликовал запись об этом на своей странице в Инстаграм.

На проведение турнира претендовали только страны из Азии и Океании, так как чемпионат мира 2030 будут проводить страны из Южной Америки, Африки и Европы.

Австралия отказалась от борьбы за проведение Мундиаля. Сообщалось, что страна не может соответствовать всем требованиям ФИФА из-за слишком скорого дедлайна для подачи заявки. За это организацию под управлением Инфантино раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Саудовская Аравия чемпионат мира 2034
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