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Официально: Чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии
Подтвердил Инфантино
Фото: gianni_infantino
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 пройдет в Саудовской Аравии. Он опубликовал запись об этом на своей странице в Инстаграм.
На проведение турнира претендовали только страны из Азии и Океании, так как чемпионат мира 2030 будут проводить страны из Южной Америки, Африки и Европы.
Австралия отказалась от борьбы за проведение Мундиаля. Сообщалось, что страна не может соответствовать всем требованиям ФИФА из-за слишком скорого дедлайна для подачи заявки. За это организацию под управлением Инфантино раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.
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