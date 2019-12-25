  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Ребятам весело

Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Все больше и больше украинских футболистов десантируются на горячие пляжи экзотических стран.

И конечно же – спортсмены торопятся поделиться своей радостью со поклонниками.

Евгений Коноплянка с бывшим партнером по «Шальке» Матией Настасичем прибыли с семьями в Дубаи и уже весело проводят там время.

Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 1Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 2

Андрей Гитченко может быть доволен результатами «Десны» - а потому теперь самое время для рыбалки на Мальдивах.

Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 3Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 4Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 5

А вот его одноклубник Артем Фаворов даже на отдыхе в ОАЭ не перестает тренировать технику в компании своей очаровательной жены.

Чемпион мира Даниил Сикан патриотично решил отдать предпочтение отдыху в Буковеле, куда приехал со своей роскошной подругой.

Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 6

Естественно, Виктор Цыганков тоже наслаждается отпуском в приятной женской компании – лидер «Динамо» на Бали со своей таинственной девушой.

Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 7Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 8Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО - изображение 9

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Андрей Гитченко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Фаворов Виктор Цыганков вТренде Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...