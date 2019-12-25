Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО

Все больше и больше украинских футболистов десантируются на горячие пляжи экзотических стран.

И конечно же – спортсмены торопятся поделиться своей радостью со поклонниками.

Евгений Коноплянка с бывшим партнером по «Шальке» Матией Настасичем прибыли с семьями в Дубаи и уже весело проводят там время.

Андрей Гитченко может быть доволен результатами «Десны» - а потому теперь самое время для рыбалки на Мальдивах.

А вот его одноклубник Артем Фаворов даже на отдыхе в ОАЭ не перестает тренировать технику в компании своей очаровательной жены.

Чемпион мира Даниил Сикан патриотично решил отдать предпочтение отдыху в Буковеле, куда приехал со своей роскошной подругой.

Естественно, Виктор Цыганков тоже наслаждается отпуском в приятной женской компании – лидер «Динамо» на Бали со своей таинственной девушой.