Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО
Ребятам весело
Все больше и больше украинских футболистов десантируются на горячие пляжи экзотических стран.
И конечно же – спортсмены торопятся поделиться своей радостью со поклонниками.
Евгений Коноплянка с бывшим партнером по «Шальке» Матией Настасичем прибыли с семьями в Дубаи и уже весело проводят там время.
Андрей Гитченко может быть доволен результатами «Десны» - а потому теперь самое время для рыбалки на Мальдивах.
А вот его одноклубник Артем Фаворов даже на отдыхе в ОАЭ не перестает тренировать технику в компании своей очаровательной жены.
Півзахисник Десни Артем Фаворов не тільки засмагає у ОАЕ, але й тренується разом із дружиною #uafootball #ukrainefootball #desnafc #украинскийфутбол #українськийфутбол #футболукраїни #десначернігів #footballtricks #footballfun #football #football #footballplayer #footballer #footballvideos
Чемпион мира Даниил Сикан патриотично решил отдать предпочтение отдыху в Буковеле, куда приехал со своей роскошной подругой.
Естественно, Виктор Цыганков тоже наслаждается отпуском в приятной женской компании – лидер «Динамо» на Бали со своей таинственной девушой.