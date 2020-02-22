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Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Идеальная семья.

Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Уже совсем скоро "Барселона" выйдет на поле "Комп Ноу", чтобы сразиться с "Эйбаром".

Этот матч может стать дебютным для новичка каталонцев Мартина Брэйтуэйта.

Датчанин на неделе со скандалом перешел в стан испанского гранда из "Леганеса", где остались крайне возмущены этим трансфером.

Очевидно, после такого перехода и не самой удачной презентации, футболист испытывает огромное давление.

First day at the office

Публикация от Martin Braithwaite (@braithwaite_no1)

С которым справляться ему помогает его жена Анна-Лаура.

Пара познакомилась еще во времена выступлений игрока за "Тулузу".

Lunch with my baby

Публикация от Martin Braithwaite (@braithwaite_no1)

С тех пор девушка путешествует по Европе (Франция-Англия-Франция-Англия-Испания) вместе с ним.

Эффектная красотка занималась журналистикой, но после рождения первого ребенка решила сосредоточиться на семье.

А в качестве хобби открыла свой онлайн-магазин модной одежды.

Сейчас Анна-Лаура снова беременна – в семействе Брэйтуэйтов появиться четвертый мальчик.

Конечно же, семья часто поддерживает Мартина во время матчей.

Сегодня они тоже должны быть на трибунах.

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В статье: Барселона Ла Лига Мартин Брайтвайт вТренде
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
22.02.2020 в 16:05
Меткий стрелок этот Брайтуэйт - четыре точных попадания в ворота своей жены)
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
22.02.2020 в 15:14
Бывает так, что радует, когда видишь кого-то с футболистов с НОРМАЛЬНЫМИ (ОБЫЧНЫМИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ женами, а не проститутки с растянутыми от многочасового миньета губами, как у жены Морозюка-гов*юка....
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+2
0
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Инспектор ( )
22.02.2020 в 14:55
Похоже автор с перепоя, она же еле вытягивает на обычную
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0
-2

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