Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока. ФОТО

Уже совсем скоро "Барселона" выйдет на поле "Комп Ноу", чтобы сразиться с "Эйбаром".

Этот матч может стать дебютным для новичка каталонцев Мартина Брэйтуэйта.

Датчанин на неделе со скандалом перешел в стан испанского гранда из "Леганеса", где остались крайне возмущены этим трансфером.

Очевидно, после такого перехода и не самой удачной презентации, футболист испытывает огромное давление.

С которым справляться ему помогает его жена Анна-Лаура.

Пара познакомилась еще во времена выступлений игрока за "Тулузу".

С тех пор девушка путешествует по Европе (Франция-Англия-Франция-Англия-Испания) вместе с ним.

Эффектная красотка занималась журналистикой, но после рождения первого ребенка решила сосредоточиться на семье.

А в качестве хобби открыла свой онлайн-магазин модной одежды.

Сейчас Анна-Лаура снова беременна – в семействе Брэйтуэйтов появиться четвертый мальчик.

Конечно же, семья часто поддерживает Мартина во время матчей.

Сегодня они тоже должны быть на трибунах.