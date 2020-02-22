Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока. ФОТО
Идеальная семья.
Уже совсем скоро "Барселона" выйдет на поле "Комп Ноу", чтобы сразиться с "Эйбаром".
Этот матч может стать дебютным для новичка каталонцев Мартина Брэйтуэйта.
Датчанин на неделе со скандалом перешел в стан испанского гранда из "Леганеса", где остались крайне возмущены этим трансфером.
Очевидно, после такого перехода и не самой удачной презентации, футболист испытывает огромное давление.
С которым справляться ему помогает его жена Анна-Лаура.
Пара познакомилась еще во времена выступлений игрока за "Тулузу".
С тех пор девушка путешествует по Европе (Франция-Англия-Франция-Англия-Испания) вместе с ним.
Эффектная красотка занималась журналистикой, но после рождения первого ребенка решила сосредоточиться на семье.
А в качестве хобби открыла свой онлайн-магазин модной одежды.
Сейчас Анна-Лаура снова беременна – в семействе Брэйтуэйтов появиться четвертый мальчик.
Конечно же, семья часто поддерживает Мартина во время матчей.
Сегодня они тоже должны быть на трибунах.