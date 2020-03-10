Горячая подруга испанца, который проиграл конкуренцию Зинченко, а сегодня сыграет с Тоттенхэмом. ФОТО

Сегодня "РБ Лейпциг" попытается закрепить успех первого матча и оформить путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Для этого всего-то нужно обыграть "Тоттенхэм" у себя дома.

Одним из важных исполнителей в команде Юлиана Нагельсманна является испанец Хосе Анхель Тасенде или просто Анхелиньо.

Футболист начал сезон в "Манчестер Сити", где был конкурентом Александра Зинченко и Бенжемена Менди, но ушел за игровой практикой.

И вот в Германии он получает ее сполна, регулярно выходя в основном составе "быков".

Вместе с игроком в другую страну перебралась и его девушка Росио.

Красавице не привыкать к путешествиям – она уже успела побывать вместе со своим парнем в Испании, Голландии и Англии.

Девушка активно ведет инстаграм, в котором делится яркими фото из своих путешествий.

Ну и немного огня добавлять тоже не забывает.