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Горячая подруга испанца, который проиграл конкуренцию Зинченко, а сегодня сыграет с Тоттенхэмом. ФОТО

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(2 голосов)

Футболисту можно только позавидовать.

Горячая подруга испанца, который проиграл конкуренцию Зинченко, а сегодня сыграет с Тоттенхэмом. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "РБ Лейпциг" попытается закрепить успех первого матча и оформить путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Для этого всего-то нужно обыграть "Тоттенхэм" у себя дома.

Одним из важных исполнителей в команде Юлиана Нагельсманна является испанец Хосе Анхель Тасенде или просто Анхелиньо.

Футболист начал сезон в "Манчестер Сити", где был конкурентом Александра Зинченко и Бенжемена Менди, но ушел за игровой практикой.

Pa ti meu neno

Публикация от Angelino (@angelino_69)

И вот в Германии он получает ее сполна, регулярно выходя в основном составе "быков".

Вместе с игроком в другую страну перебралась и его девушка Росио.

Красавице не привыкать к путешествиям – она уже успела побывать вместе со своим парнем в Испании, Голландии и Англии.

Девушка активно ведет инстаграм, в котором делится яркими фото из своих путешествий.

Ну и немного огня добавлять тоже не забывает.

Публикация от Rocío Galindo (@_rociogalindo)

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг вТренде Анхелиньо Тоттенхэм
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
10.03.2020 в 15:16
Горячая подруга сегодня будет играть?
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Serega1111 (Киев)
10.03.2020 в 16:28
Сыграет своему Хосе красивую "сюиту на флейте", если у того после матча силы останутся
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