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Сын Поля Погба пострадал, когда девушка игрока выполняла челлендж с туалетной бумагой. ВИДЕО

Новости
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Нужно быть аккуратнее.

Сын Поля Погба пострадал, когда девушка игрока выполняла челлендж с туалетной бумагой. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Популярный челлендж с туалетной бумагой порой таит в себе опасность.

Особенно если футболист предлагает поучаствовать в нем своей девушке, а рядом находится ребенок.

Поль Погба решил сделать креативное видео, в ходе которого его вторая половинка Залия набивает рулон туалетной бумаги.

Но что-то пошло не по плану и пострадал в итоге сын игрока.

Благо, все обошлось, мальчик даже толком не понял, что произошло.

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В статье: Поль Погба Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед вТренде
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