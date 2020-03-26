Сын Поля Погба пострадал, когда девушка игрока выполняла челлендж с туалетной бумагой. ВИДЕО

Популярный челлендж с туалетной бумагой порой таит в себе опасность.

Особенно если футболист предлагает поучаствовать в нем своей девушке, а рядом находится ребенок.

Поль Погба решил сделать креативное видео, в ходе которого его вторая половинка Залия набивает рулон туалетной бумаги.

Но что-то пошло не по плану и пострадал в итоге сын игрока.

Благо, все обошлось, мальчик даже толком не понял, что произошло.