Сын Поля Погба пострадал, когда девушка игрока выполняла челлендж с туалетной бумагой. ВИДЕО
Нужно быть аккуратнее.
Популярный челлендж с туалетной бумагой порой таит в себе опасность.
Особенно если футболист предлагает поучаствовать в нем своей девушке, а рядом находится ребенок.
Поль Погба решил сделать креативное видео, в ходе которого его вторая половинка Залия набивает рулон туалетной бумаги.
Но что-то пошло не по плану и пострадал в итоге сын игрока.
Благо, все обошлось, мальчик даже толком не понял, что произошло.
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