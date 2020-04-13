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Невеста Роналду отреагировала на поздравления от жены Месси в инстаграме. ФОТО

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Никакой вражды.

Невеста Роналду отреагировала на поздравления от жены Месси в инстаграме. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Многолетнее соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси уже давно переросло во вражду между фанатами игроков.

Однако, сами футболисты всегда были в хороших отношениях и соперничество на футбольном поле никогда не перетекало в какой-то негатив за его пределами.

Ладят между собой и вторые половинки звезд.

Во всяком случае, если судить по их инстаграмам.

Вчера жена Лео Антонелла поздравила всех с Пасхой.

Feliz pascua

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Больше всего лайков набрал комментарий именно девушки Криша Джорджины.

Невеста Роналду отреагировала на поздравления от жены Месси в инстаграме. ФОТО - изображение 1

Кроме того, отметились взаимностью также жены товарищей Месси (сверху вниз) Луиса Суареса, Сеска Фабрегаса, Жорди Альбы и Сержио Бускетса.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона вТренде
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.04.2020 в 13:47
А чего им скандалить? У них все хорошо в жизни :)
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