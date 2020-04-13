Невеста Роналду отреагировала на поздравления от жены Месси в инстаграме. ФОТО
Никакой вражды.
Многолетнее соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси уже давно переросло во вражду между фанатами игроков.
Однако, сами футболисты всегда были в хороших отношениях и соперничество на футбольном поле никогда не перетекало в какой-то негатив за его пределами.
Ладят между собой и вторые половинки звезд.
Во всяком случае, если судить по их инстаграмам.
Вчера жена Лео Антонелла поздравила всех с Пасхой.
Больше всего лайков набрал комментарий именно девушки Криша Джорджины.
Кроме того, отметились взаимностью также жены товарищей Месси (сверху вниз) Луиса Суареса, Сеска Фабрегаса, Жорди Альбы и Сержио Бускетса.
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.04.2020 в 13:47
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