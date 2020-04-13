Невеста Роналду отреагировала на поздравления от жены Месси в инстаграме. ФОТО

Многолетнее соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси уже давно переросло во вражду между фанатами игроков.

Однако, сами футболисты всегда были в хороших отношениях и соперничество на футбольном поле никогда не перетекало в какой-то негатив за его пределами.

Ладят между собой и вторые половинки звезд.

Во всяком случае, если судить по их инстаграмам.

Вчера жена Лео Антонелла поздравила всех с Пасхой.

Больше всего лайков набрал комментарий именно девушки Криша Джорджины.

Кроме того, отметились взаимностью также жены товарищей Месси (сверху вниз) Луиса Суареса, Сеска Фабрегаса, Жорди Альбы и Сержио Бускетса.