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В Египте задержали четверых грабителей в масках с лицом Салаха. ФОТО

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Футболист - большая знаменитость на родине.

В Египте задержали четверых грабителей в масках с лицом Салаха. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Популярность Мохамеда Салаха в родном Египте сложно переоценить.

Порой это проявляется в весьма неожиданных формах.

В Каире были арестованы четверо грабителей, которые хотели ограбить магазин на улице Хассанейн Хейкал.

Все злоумышленники были в масках с лицом форварда "Ливерпуля".

Застигнутые на месте преступления, они пытались скрыться, но были задержаны.

В Египте задержали четверых грабителей в масках с лицом Салаха. ФОТО - изображение 1
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В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах вТренде
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