В Египте задержали четверых грабителей в масках с лицом Салаха. ФОТО
Футболист - большая знаменитость на родине.
Популярность Мохамеда Салаха в родном Египте сложно переоценить.
Порой это проявляется в весьма неожиданных формах.
В Каире были арестованы четверо грабителей, которые хотели ограбить магазин на улице Хассанейн Хейкал.
Все злоумышленники были в масках с лицом форварда "Ливерпуля".
Застигнутые на месте преступления, они пытались скрыться, но были задержаны.
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