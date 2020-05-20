В Египте задержали четверых грабителей в масках с лицом Салаха. ФОТО

Популярность Мохамеда Салаха в родном Египте сложно переоценить.

Порой это проявляется в весьма неожиданных формах.

В Каире были арестованы четверо грабителей, которые хотели ограбить магазин на улице Хассанейн Хейкал.

Все злоумышленники были в масках с лицом форварда "Ливерпуля".

Застигнутые на месте преступления, они пытались скрыться, но были задержаны.