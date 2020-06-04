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Он много пьет. Белорусская телеведущая рассказала о знакомстве с Милевским

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Зато он первый мужчина в белорусском спорте.

Он много пьет. Белорусская телеведущая рассказала о знакомстве с Милевским
UA-Футбол
Новина українською

Известная ведущая Анна Бонд рассказала о статусе Артема Милевского в белорусском футболе.

"Действительно, Милевский у нас номер один в белорусском спорте как харизматичный мужчина. Когда-то был у нас Родионов как умный мужчина, самый умный в белорусском футболе.

С Милевским мы общались. Мне кажется, что он слишком много выпивает. Это правда? Сейчас ему надо доиграть красиво сезон. Сейчас что-то брестское "Динамо", по-моему, куда-то там скатились на 13 строчку. Пускай у Милевского все будет хорошо, ведь у него сегодня новая, прекрасная, красивая девушка. Кстати, бывшая жена депутата и олимпийского чемпиона Богдановича. У девушек есть, очевидно, тяга к спортсменам. У меня больше тяга к другим мужчинам", - сказала ведущая.

Pozdnii ujin

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) вТренде
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