Не подошел Хетафе, но создал альтернативу нефти. Матье Фламини меняет мир

К сожалению, далеко не всем футболистам удается легко пережить окончание карьеры.

Есть множество примеров (и вы наверняка их знаете), когда бывшая звезда оказывается совершенно беспомощной в быту и неспособной найти себя хоть в чем-нибудь. Они были королями на поле, но понятия не имели о реальности за его пределами, и она их по итогу раздавила.

Нетрезвые лица, идиотские поступки, отсутствие постоянной работы и внятных целей на будущее - не будем тыкать пальцем, но таких историй, увы, хватает. С недавних пор некоторые еще и выкладывают это дерьмо в YouTube - типа, должно быть смешно.

Пролистывая сегодня инстаграм Матье Фламини даже не верится, что лет десять назад он занимался точно тем же, что и эти опустившиеся герои прошлых лет.

Уроженец Корсики тоже играл в футбол и, не обладая сногсшибательным талантом, построил приличную карьеру. На его счету чемпионство с "Миланом", три Кубка Англии и финал ЛЧ с "Арсеналом", 178 матчей (10 голов) в АПЛ. На пике славы на "Сан-Сиро" Матье зарабатывал 4,5 млн евро в год.

Вы наверняка его помните - цепкий, но не грубый опорник на протяжении всей карьеры считался игроком ротации, нигде особо не блистал, но выполнял огромной объем работы и потому получал свои минуты. Таких рабочих лошадок полно в любом чемпионате, и везде они востребованы. Другое дело, что особой популярностью Фламини никогда не пользовался, и когда в 2016 году СМИ написали, что на его банковском счету несколько десятков миллиардов евро, это было как гром среди ясного неба.

***

"Когда рискуешь большими деньгами, и даже не представляешь себе, какой будет отдача, – это всегда стресс. А еще опыт. Но даже в самом начале я не ставил перед собой цель разбогатеть - если бы удалось просто "отбить" хоть часть денег, я был бы доволен", - рассказывал впоследствии футболист. Целых семь лет он молчал относительно своих вложений в биотехнологии, и лишь в 2015 году приоткрыл дверь в другую сторону своей жизни.

Все началось в 2008-м, когда его друг, химик по специальности Паскуале Граната, заразил Матье идеей "альтернативной нефти". У него были кое-какие наработки относительно синтеза левулиновой кислоты, но на опыты не хватало денег. Фламини, познакомившись с идеей поближе, не отказал.

Вообще левулиновая кислота известна довольно давно. Она вырабатывается из крахмала и глюкозы, полностью растворяется в воде, но при этом дает энергию, как нефть. Использовать же кислоту можно в самых разных отраслях - от фармацевтики до энергетики, где она может служить основой для экологически чистого биотоплива.

Проблемой до последнего времени оставался ее синтез - очень дорогой и трудоемкий. У Гранаты была идея, как его удешевить, и Фламини это пришлось по душе. На его деньги к проекту присоединились Университет Пизы и Миланский технологический институт, после чего работа закипела.

Матье признается, что в ту пору не рассказывал о проекте даже родным, чтобы те не нервничали. Семья футболиста была в полной уверенности, что денежки лежат на банковском счете, хотя на деле они работали на заводе в Козерте, где в 2014 году впервые успешно синтезировали левулиновую кислоту в промышленных масштабах.

Вместе с Гранатой Фламини основал компанию GF Biochemicals, которая с первых дней стала монополистом на новом, еще неосвоенном рынке. К 2016 году фирма открыла представительства в Нидерландах и США, попутно выкупив за океаном первый завод для производства кислоты.

***

Фламини никогда не пользовался бешеной популярностью в бытность игроком, но после успеха его бизнес-идеи все поменялось.

В 2015 году журнал NME номинировал француза на человека года; он получил премию JohnSimeAward за лучшую инновацию в сфере биотехнологий; у него брали интервью Financial Times и Wall Street Journal; правительство включило Матье в группу экспертов по экологии, которая консультирует организаторов парижской Олимпиады-2024.

He's a professional footballer, environmentalist and co-founder of @GFBiochemicals . Welcome to the @wef 2018 Young Global Leaders #YGL18 @mathieuflamini https://t.co/T2myQuWHoZ pic.twitter.com/tUydL8BfX6

"Я жил и вырос возле моря, поэтому видел много проблем, с которыми столкнулся мир. Например, пластик в море. Как видите, мы идем не в правильном направлении. Поэтому, я решил использовать свой статус и популярность спортсмена, чтобы это изменить", - эта и многие другие цитаты экс-футболиста сделали из него икону борьбы против загрязнения окружающей среды.

Последние годы Фламини активно участвует в экологических акциях, печатается в специализированных журналах, выступает на форумах. А еще у него полно свежих и крутых идей, к реализации которых Матье приобщает своих друзей из прошлой жизни.

Так, в 2018 году вместе с Месутом Езилом Фламини основал бренд One Unity, который предлагает линейку экологически чистых препаратов по уходу за кожей. Даже упаковки для них сделаны из сахарного тростника вместо привычного пластика.

Параллельно футболисты основали и благотворительный фонд Unity, куда перечисляют 1% от продаж косметики. Впоследствии эти деньги уходят на различные проекты по всему миру.

Mesut Ozil and Mathieu Flamini have launched a new wellbeing brand [One Unity] designed to put people’s health and our planet on the right path to a sustainable future. pic.twitter.com/MPsFhg13dI