Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
Свежее видео от Фолстена
Привет, всем!
Филиппе Коутиньо — игрок сборной Бразилии и "
За свою карьеру Коутиньо играл за "Ливерпуль" и "Интер". Но в этом видео вы узнаете о роскошной жизни Коутиньо, узнаете, как живет Коутиньо и сколько он зарабатывает. Узнаете, как выглядит жена Коутиньо, дом футболиста, его дети и автомобили, узнаете какое у него хобби, и с кем дружит Коутиньо.
Приятного просмотра!
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