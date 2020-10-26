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Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне

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Свежее видео от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
Новина українською

Привет, всем!

Филиппе Коутиньо — игрок сборной Бразилии и "Барселоны", который только недавно вернулся из аренды в "Баварии".

За свою карьеру Коутиньо играл за "Ливерпуль" и "Интер". Но в этом видео вы узнаете о роскошной жизни Коутиньо, узнаете, как живет Коутиньо и сколько он зарабатывает. Узнаете, как выглядит жена Коутиньо, дом футболиста, его дети и автомобили, узнаете какое у него хобби, и с кем дружит Коутиньо.

Приятного просмотра!

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Фолстен
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