Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО

От фамилии «Якупович» до сих пор бросает в холодный пот многих болельщиков киевского «Динамо», у которых перед глазами проносятся кадры уже культового поединка с «Туном» в 2005-м году.

В тот момент казалось, что юного вратаря, творившего невероятные вещи в рамке ворот швейцарской команды, ждет большое будущее.

Но футбольная судьба игрока оказалась непростой.

Элдин сменил немало клубов, покатавшись по России, Греции и Англии.

Внезапный пик его карьеры пришелся уже на зрелый возраст, когда он уже в 32 года стал основным вратарем «Халл Сити» в Премьер-лиге.

Несмотря на то, что он пропустил 36 голов в 22 матчах, болельщики полюбили его за множество красивых сейвов.

Спасти от вылета «тигров» он не сумел, но сам в АПЛ остался – «Лестер» не пожалел на возрастного кипера 2 миллиона фунтов.

И вот уже четвертый год швейцарец является игроком «лисиц», хотя на поле он появился всего четыре раза во всех турнирах.

Как признается сам футболист, он прекрасно понимал, что у него нет шансов на место в основе.

«В команде был Каспер Шмайхель и было понятно, что он будет номером 1. Для меня он входит в пятерку лучших вратарей АПЛ», - вспоминал сам Элдин.

Но он прекрасно чувствует себя в роли третьего кипера после Шмайхеля и Уорда.

Якуповичу уже 36 лет и он недавно продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Сейчас швейцарец выступает уже скорее в роли тренера, пользуясь большим уважением в коллективе и помогая своим коллегам на тренировках.

Параллельно спортсмен обустроил свой быт в Лестершире, где живет с женой и двумя детьми.

Сегодня у него нет шансов появиться на поле против «Ливерпуля», но есть хороший повод вспомнить о нем и посмотреть, как у него дела.