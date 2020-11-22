Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Элдин Якупович все еще в игре
От фамилии «Якупович» до сих пор бросает в холодный пот многих болельщиков киевского «Динамо», у которых перед глазами проносятся кадры уже культового поединка с «Туном» в 2005-м году.
В тот момент казалось, что юного вратаря, творившего невероятные вещи в рамке ворот швейцарской команды, ждет большое будущее.
Но футбольная судьба игрока оказалась непростой.
Элдин сменил немало клубов, покатавшись по России, Греции и Англии.
Внезапный пик его карьеры пришелся уже на зрелый возраст, когда он уже в 32 года стал основным вратарем «Халл Сити» в Премьер-лиге.
Несмотря на то, что он пропустил 36 голов в 22 матчах, болельщики полюбили его за множество красивых сейвов.
Спасти от вылета «тигров» он не сумел, но сам в АПЛ остался – «Лестер» не пожалел на возрастного кипера 2 миллиона фунтов.
И вот уже четвертый год швейцарец является игроком «лисиц», хотя на поле он появился всего четыре раза во всех турнирах.
Как признается сам футболист, он прекрасно понимал, что у него нет шансов на место в основе.
«В команде был Каспер Шмайхель и было понятно, что он будет номером 1. Для меня он входит в пятерку лучших вратарей АПЛ», - вспоминал сам Элдин.
Но он прекрасно чувствует себя в роли третьего кипера после Шмайхеля и Уорда.
Якуповичу уже 36 лет и он недавно продлил контракт с клубом еще на один сезон.
Сейчас швейцарец выступает уже скорее в роли тренера, пользуясь большим уважением в коллективе и помогая своим коллегам на тренировках.
Параллельно спортсмен обустроил свой быт в Лестершире, где живет с женой и двумя детьми.
Сегодня у него нет шансов появиться на поле против «Ливерпуля», но есть хороший повод вспомнить о нем и посмотреть, как у него дела.
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