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Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО

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(1 голосов)

Вспомнил даже Дона Корлеоне.

Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Шахтера" постепенно обживаются в Киеве.

Сергей Кривцов хорошо отдохнул с семьей и коллегами на Мальдивах, после чего вернулся в свою столичную квартиру.

Где уже закончился ремонт, чем спортсмен успел похвастаться в инстаграме.

Далее оригинальный текст от игрока:

"История про мафию и фею. Финальная часть. Первые вы могли видеть в сторис.

Понимаю, что мафия и фея – все равно что яблоко и вертолет. Никакой логики и связи. Но она есть, поверьте.

Семья Дона Кривцова покинула страну, оставив горы строительного мусора в самом центре Киева. Так могли бы выглядеть заголовки новостей, но мы сработали идеально, как Корлеоне в свои лучшие годы. Один телефонный звонок – и заметены все следы!

Все началось с того, что говорили мне дочки: "В любой непонятной ситуации надо звать фею". И когда мы подались в бега от ремонта, их совет пришелся как раз кстати. Оставшийся в нашей квартире мусор поставил нам ультиматум: или он нас, или мы его. Но тут я вспомнил совет дочек и обратился к феям.

После этого я его (мусор) не видел…

Не знаю, какие методы они использовали, но феи сработали безупречно, не оставив ни одной улики своего присутствия, кроме идеальной чистоты и порядка. За что вам большое спасибо от нас с женой".

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (6)
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Андрей(Киев) (Киев)
31.12.2020 в 14:09
Не скажу за 80-е,но и в 90-е и в 2000-е в Киеве русскоговорящих была большая часть жителей,но как мне кажется патриотизм и любовь к городу,стране выражается не в поливании дерьмом окружающих,а в поступках.Мои однополчане разговаривают и на русском и на украинском и хорошо друг друга понимают и защищают Украину,в отличии от таких "просто чмошников" диванные,которые писали анонимки в 80-е,поливая грязью соседей,а сейчас на сайтах стравливают людей.
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+2
-1
Serg02 (Одесса)
31.12.2020 в 14:03
Кем надо быть , чтобы не забанить этого урода(счетчика) ?
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 12:55
Сердце кровью обливается, когда вспоминаю Киев 80-х годов... 80 % разговаривали на украинском языке, город был зеленый как сад, чистый, светлый и крутой.... А сейчас, всякая сепарская мразь, имеющая деньги -- лезет в столицу...В итоге столица превратилась в грязный,вонючий,агресивный Быдлоград...
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+5
-9
Счётчик шансов (Полтава)
31.12.2020 в 13:22
Как раз в 80-е Киев был сердцем Малороссии, а после 2014-го, когда власть в стране захватили галыцко-волынские - начало изрядно смердеть по всей Устране.
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+6
-4
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Serega1111 (Киев)
31.12.2020 в 13:52
Счетчик, малоросия всегда была только в бестолковках такой ка.ца.пской мрази как ты. Чемодан вокзал и нах запоребрик, гнида
+2
-2
Gafan777 (Каменка)
31.12.2020 в 13:29
Уходишь на*уй, причем весь и не возвращайся от туда, Киев и страна станет чище от тебя. И все те, кто плюсует этот высер позорный.
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+2
-5


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