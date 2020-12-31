Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО

Футболисты "Шахтера" постепенно обживаются в Киеве.

Сергей Кривцов хорошо отдохнул с семьей и коллегами на Мальдивах, после чего вернулся в свою столичную квартиру.

Где уже закончился ремонт, чем спортсмен успел похвастаться в инстаграме.

Далее оригинальный текст от игрока:

"История про мафию и фею. Финальная часть. Первые вы могли видеть в сторис.

Понимаю, что мафия и фея – все равно что яблоко и вертолет. Никакой логики и связи. Но она есть, поверьте.

Семья Дона Кривцова покинула страну, оставив горы строительного мусора в самом центре Киева. Так могли бы выглядеть заголовки новостей, но мы сработали идеально, как Корлеоне в свои лучшие годы. Один телефонный звонок – и заметены все следы!

Все началось с того, что говорили мне дочки: "В любой непонятной ситуации надо звать фею". И когда мы подались в бега от ремонта, их совет пришелся как раз кстати. Оставшийся в нашей квартире мусор поставил нам ультиматум: или он нас, или мы его. Но тут я вспомнил совет дочек и обратился к феям.

После этого я его (мусор) не видел…

Не знаю, какие методы они использовали, но феи сработали безупречно, не оставив ни одной улики своего присутствия, кроме идеальной чистоты и порядка. За что вам большое спасибо от нас с женой".