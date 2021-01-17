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Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО

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(4 голосов)

Каждый радуется по-своему.

Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
UA-Футбол
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В пятницу "Лацио" разгромно одолел "Рому" в главном матче тура Серии А.

Победу в римском дерби не могла не отметить главная болельщица "орлов" - Анна Фальки.

Легенда модельного бизнеса в последнее время выступает в качестве ведущей клубного канала.

И не упускает возможности порадоваться успехам клуба в своих социальных сетях.

Разгром принципиального соперника эффектная блондинка отметила не менее эффектно.

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В статье: Серия А Рома (Италия) Лацио вТренде
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
17.01.2021 в 12:05
Ну, тоді все зрозуміло. Хтось з захисників Роми (хто там впав на першому голі?) дуже хотів подивитися на цю тітоньку в одязі Єви.
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0
0
Wille_kiev (Украина)
17.01.2021 в 10:41
Эффектной её сложно назвать. Больше похожа на пристаревшую порнозвезду (очень уставшую)...
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+2
0
football_soccer (Украина)
17.01.2021 в 12:20
++ на первой фотке очень похожа на Памелу Андерсон последних лет, когда ей уже пошел шестой десяток
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0
0


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