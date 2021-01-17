Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО

В пятницу "Лацио" разгромно одолел "Рому" в главном матче тура Серии А.

Победу в римском дерби не могла не отметить главная болельщица "орлов" - Анна Фальки.

Легенда модельного бизнеса в последнее время выступает в качестве ведущей клубного канала.

И не упускает возможности порадоваться успехам клуба в своих социальных сетях.

Разгром принципиального соперника эффектная блондинка отметила не менее эффектно.