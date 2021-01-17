Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Каждый радуется по-своему.
В пятницу "Лацио" разгромно одолел "Рому" в главном матче тура Серии А.
Победу в римском дерби не могла не отметить главная болельщица "орлов" - Анна Фальки.
Легенда модельного бизнеса в последнее время выступает в качестве ведущей клубного канала.
И не упускает возможности порадоваться успехам клуба в своих социальных сетях.
Разгром принципиального соперника эффектная блондинка отметила не менее эффектно.
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
17.01.2021 в 12:05
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Wille_kiev (Украина)
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football_soccer (Украина)
17.01.2021 в 12:20
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