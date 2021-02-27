Щелбаны, бильярд и пиво: Диего Коста весело проводит отпуск

Звездный нападающий Диего Коста, оставшийся без клуба после ухода из "Атлетико", развлекается изо всех сил.

На днях сеть облетело видео, на котором 32-летний футболист беспощадно раздает щелбаны коллеге за бильярдным столом. Тут же стоит и бокал с пивом - прямо скажем, не самый очевидный напиток для действующего спортсмена.

Diego Costa oyunda kaybeden arkadaşına cezasına veriyor pic.twitter.com/7XxsHgogSz — betvole (@sosyalbetvole) February 26, 2021

Ранее в интернете уже гуляли видео, на которых заметна великолепная "бильярдная" форма Диего. Похоже, выиграть у него действительно сложно.

А вот что он из себя представляет на футбольном поле после двухмесячной паузы - большой вопрос. Ходят слухи, что экс-форвард "Матрасников" подпишется в "Палмейрасе", но контракта пока нет.