Щелбаны, бильярд и пиво: Диего Коста весело проводит отпуск
Кажется, ему и без клуба вполне комфортно
instagram.com/diego.costa
Звездный нападающий Диего Коста, оставшийся без клуба после ухода из "Атлетико", развлекается изо всех сил.
На днях сеть облетело видео, на котором 32-летний футболист беспощадно раздает щелбаны коллеге за бильярдным столом. Тут же стоит и бокал с пивом - прямо скажем, не самый очевидный напиток для действующего спортсмена.
Diego Costa oyunda kaybeden arkadaşına cezasına veriyor pic.twitter.com/7XxsHgogSz— betvole (@sosyalbetvole) February 26, 2021
Ранее в интернете уже гуляли видео, на которых заметна великолепная "бильярдная" форма Диего. Похоже, выиграть у него действительно сложно.
А вот что он из себя представляет на футбольном поле после двухмесячной паузы - большой вопрос. Ходят слухи, что экс-форвард "Матрасников" подпишется в "Палмейрасе", но контракта пока нет.
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