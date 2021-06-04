Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО

Полузащитник " Манчестер Сити " и сборной Украины Александр Зинченко объявил о том, что они с женой Владой Седан ждут ребенка.

"Мой мир", – подписал Зинченко фото в Инстаграм.

Отметим, что пара жената с августа 2020 года, это будет их первый ребенок.