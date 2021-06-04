Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
Пара ждет первенца
instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник "
"Мой мир", – подписал Зинченко фото в Инстаграм.
Отметим, что пара жената с августа 2020 года, это будет их первый ребенок.
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Грейфрукт (Бельмонд)
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Динамiт (Василькiв)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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