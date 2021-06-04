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Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО

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Пара ждет первенца

Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО

instagram.com/zinchenko_96

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко объявил о том, что они с женой Владой Седан ждут ребенка.

"Мой мир", – подписал Зинченко фото в Инстаграм.

Отметим, что пара жената с августа 2020 года, это будет их первый ребенок.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 21:43
Молодці)
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+3
0
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Грейфрукт (Бельмонд)
04.06.2021 в 21:41
А была бы Сендан с Алексом если бы он кассиром у Новусе работал или заправщиком на Окко?Деньги решают...
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0
-4
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Динамiт (Василькiв)
04.06.2021 в 21:12
А чого вони ждуть дитину ??? Не могли самі піти по пиво ???!!!
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0
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 21:36
В сім'ї дитина буде, найкраще що може бути в сім' ї, а ти зуби шкіриш як дурник.
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+4
-1


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