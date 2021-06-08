  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Завидуем спортсмену.

Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО

Фото - instagram.com/kkkarina_13

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин провел великолепный сезон и уже успел сыграть свадьбу сразу по его окончанию.

Сейчас футболист отдыхает на острове Крит вместе со своей женой Кариной.

Девушка уже успела похвастаться первыми фото с отдыха.

Как всегда, яркая брюнетка выглядит невероятно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 15:01
Ничего не имею против этой девушки, но это фото никак не характеризует её как жену.
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
08.06.2021 в 14:33
что это за жена --кукла как у всех --будет хорошая хозяйка варить чай жарить яичницу заказывать пиццу --куда вы спешите пацаны
Ответить
0
-1
Tasha (Киев)
08.06.2021 в 15:18
А жена нужна только для приготовления еды и уборки в доме?
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 14:27
Кача там наверное тесты Купера в постели сдает)
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
08.06.2021 в 14:34
купи ей трусы
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...