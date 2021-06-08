Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
Завидуем спортсмену.
Фото - instagram.com/kkkarina_13
Владислав Кочергин провел великолепный сезон и уже успел сыграть свадьбу сразу по его окончанию.
Сейчас футболист отдыхает на острове Крит вместе со своей женой Кариной.
Девушка уже успела похвастаться первыми фото с отдыха.
Как всегда, яркая брюнетка выглядит невероятно.
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 15:01
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alex.belogubko (одесса)
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