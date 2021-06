Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей

УЕФА, организуя очередной чемпионат Европы, кроме официального гимна (на Евро-2020 это трек We Are The People в исполнении Мартина Гаррикса, Боно и Эджа) на этот раз предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.

Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify, ну а в списке сборной Украины , как оказалось, треть песен была российских исполнителей. "Звездой" плейлиста был российский рэпер Morgenshtern, ведь футболисты сборной Украины включили в перечень аж 3 его песни, несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Впрочем, после резонанса в СМИ УАФ быстренько отредактировала плейлист, и в нем уже не оказалось российских исполнителей.

Теперь в перечне 50 песен. И ни одного российского исполнителя.

Правда, после обновления из перечня исчезла и единственная украинская песня, которая была до этого – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця".