  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей

Новости
(2 голосов)

Впрочем, и единственного украинского удалили тоже

Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

УЕФА, организуя очередной чемпионат Европы, кроме официального гимна (на Евро-2020 это трек We Are The People в исполнении Мартина Гаррикса, Боно и Эджа) на этот раз предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.

Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify, ну а в списке сборной Украины, как оказалось, треть песен была российских исполнителей. "Звездой" плейлиста был российский рэпер Morgenshtern, ведь футболисты сборной Украины включили в перечень аж 3 его песни, несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Впрочем, после резонанса в СМИ УАФ быстренько отредактировала плейлист, и в нем уже не оказалось российских исполнителей.

Теперь в перечне 50 песен. И ни одного российского исполнителя.

Правда, после обновления из перечня исчезла и единственная украинская песня, которая была до этого – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця".

Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (31)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ratio (Дн-жинск)
08.06.2021 в 20:00
Это редактирование гораздо мерзостнее самого плейлиста. Сплошь показуха и бесконечная лживость
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.06.2021 в 19:59
Северная Корея какая то
Ответить
0
-2
krakow (Херсон)
08.06.2021 в 20:05
Ты поосторожнее,с аналогией.Это же,ваши союзники и друзья.
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.06.2021 в 19:51
Вкотре переконався, що в головах сучасних молодих футболерів-мажорів мозку майже немає. Якщо є потреба слухати таке лайно для розумово відсталих, то заборонами тут нічого не вдієш. Хоча це проблема не тільки України і не тільки з футболістами. Чим тупіша молодь, тим легше нею керувати, тому і робиться все можливе для її деградації. В тому числі і через таку блювотну "музику".
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 19:29
А плюшевых медвежат тоже запретят??? Медведи тоже русским миром штынят.....Хотя имеют право составлять что хотят, так же как и индивидуально каждому решать что ему слушать! Пора и водку на вискарь менять))))
Ответить
+3
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.06.2021 в 19:38
Справа ж не стільки в мові, скільки у змісті... Англомовні пісні у списку ж теж не надто інтелектуальні! Думаєте, якби там був Макаревич замість Моргеншерна, то було б стільки обурення?
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:43
Ты ж Макаревича уже второй раз упоминаешь, потому что он сказал что Донбасс - Украина? Спасибо ему за очевидность. Возможно и Моргенштерн так бы сказал, просто его никто не спрашивал
+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.06.2021 в 19:43
Ну ок, не лише Макаревич, а ДДТ, БГ, Таракани, Порнофільми, Земфіра, Louna. Влаштовує?
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:45
Меня - да. Но я уже давно не молодежь, которой интересен Моргенштерн. Что поделать, у нас нет своего украинского Моргенштерна, такого же цепляющего и популярного. Надеюсь, будет.
+2
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:22
Ахаха Вот чего лезли к пацанам, ну слушают Моргенштерна, пусть слушают. Червону руту слушать что ли ? Как будто там российский гимн в плейлисте был, прямо зрада
Ответить
+4
-4
fc_grepa (Херсон)
08.06.2021 в 19:43
якщо у Вас наприклад, сучасна українська музика асоціюється з червоною рутою, то дуже вас шкода. Українська музика навпаки зараз переживає гарні часи, дуже багато якісного контенту.
Ответить
+4
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:46
Вот была бы УАФ чуточку умнее, предложили бы фанатам составить плейлист, там уже по рейтингу голосов бы его собрали. А то не понятно кто создавал его в первый раз, и кто его потом редактировал, убрав даже единственную украинскую песню
0
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
08.06.2021 в 19:16
Если даже откинуть политику и все прочие составляющие, и обратится к здравому смыслу, как можно слушать этого дегенерата штерна, что можно полезного взять с его "произведений" , какое развитие они дают молодым людям? Да и в целом если взять так называемый русский рэп или как он там называется, это же отборное г*овнище.
Ответить
+9
-2
fc_grepa (Херсон)
08.06.2021 в 19:44
Ответить
+1
0
2.dc (Николаев)
08.06.2021 в 19:04
+1, классический совок в самых худших своих проявлениях, дожили, Минкульт и СБУ теперь решают, что кому говорить, и что и как слушать. А УАФ так торопилась прогнуться,что вместе с водой выплеснула и единственного украинского ребенка. Пожалуй, это было бы даже смешно, если бы не было так грустно ...
Ответить
+8
-4
Footballers (Умань)
08.06.2021 в 19:01
Ну якщо нема свого розуму,то хоч так
Ответить
+5
-3
avatar
simargl (Чернигов)
08.06.2021 в 18:58
Такие вкусы у молодёжи... рэпчик, особенно русский, это вершина. О вкусах не спорят, но ведь они не знают не только старье тип Битлз, Лед Зепелин или какого нибудь Джимми Хендрикса, они не знают Машину времени и Кино ... не актуально сегодня , увы... в итоге на соседской "культуре" растёт наша вата (((
Ответить
+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.06.2021 в 19:02
Але ж і серед сучасної музики є адекватне... От Без обмежень - адекватний легкий рок, Христина Соловій - адекватна попса... Нащо шлак слухати?
Ответить
+3
-5
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
08.06.2021 в 18:52
Второй вариант задает вопросов больше. Это кто же там Робби Уильямса слушает? От балды накидали...
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 18:50
с одной стороны, футболисты с мировоззрением и вкусами старшеклассников, с другой - совкообразные чиновники а ля "запретить!!!"
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:29
Ну о вкусах не спорят. Футболисты - тоже молодежь. Слышали что нынешняя молодежь слушает? Вы Rammstein или Биттлз людей слушать не заставите. Как и наши чиновники насильно не привьют любовь к украинской музыке. Насильно мил не будешь.
Ответить
+2
-1
avatar
mafan (Рівне)
08.06.2021 в 18:49
І чим вони кращі за Леоненка??????
Ответить
+7
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 18:43
По моему в нашей стране совковою показуху так никто и не отменил. В головах чиновников осталась. Да российская музыка звучит везде и всюду. Радио послушайте. Можна подумать все футболисты резко перестали слушать российскую попсу и перешли на Go_A. Да щас! И кому это надо?
Ответить
+5
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 18:51
совковых комментаторов типа тебя тоже никак не отменят)
Ответить
+2
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 18:52
Дурень, у меня в голове совка даже при нем небыло. Ляпаешь языком не думая.
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 19:16
ты даже мысли излагаешь как старая бабка)
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 19:20
Дурное и неугомонное.
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.06.2021 в 18:55
Ну я радіо Рокс слухаю, там якщо раз в день з росіян Макаревича прокрутять, то це й усе...
Ответить
+6
-2
avatar
simargl (Чернигов)
08.06.2021 в 18:59
+1000 !!!!!
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:26
Потому что до бреда уже доходит, подумаешь, российский исполнитель. Моргенштерн Крым отбирал что ли. Украинские тоже были, разные зарубежные. Причем здесь искусство к политике. И так уже спорт к политике приплели картами на футболках.
Ответить
+2
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:26
Потому что до бреда уже доходит, подумаешь, российский исполнитель. Моргенштерн Крым отбирал что ли. Украинские тоже были, разные зарубежные. Причем здесь искусство к политике. И так уже спорт к политике приплели картами на футболках.
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...