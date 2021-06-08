Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
Впрочем, и единственного украинского удалили тоже
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
УЕФА, организуя очередной чемпионат Европы, кроме официального гимна (на Евро-2020 это трек We Are The People в исполнении Мартина Гаррикса, Боно и Эджа) на этот раз предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.
Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify, ну а в
Впрочем, после резонанса в СМИ УАФ быстренько отредактировала плейлист, и в нем уже не оказалось российских исполнителей.
Теперь в перечне 50 песен. И ни одного российского исполнителя.
Правда, после обновления из перечня исчезла и единственная украинская песня, которая была до этого – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця".
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