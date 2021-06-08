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Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Подопечные Шевченко фанатеют от Моргенштерна и других российских рэперов
фото - УАФ
УЕФА, организуя очередной чемпионат Европы, кроме официального гимна (на Евро-2020 это трек We Are The People в исполнении Мартина Гаррикса, Боно и Эджа) на этот раз предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.
Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify и их может послушать каждый желающий. Из-за одного из них уже даже возник скандал - Сербия обвинила Хорватию в провокации.
Наверняка будут вопросы и к плейлисту, который сформировали игроки сборной Украины. На фоне массовой истерии, возникшей у восточного соседа из-за новой украинской формы, подопечные Андрея Шевченко добавили к своему музыкальному список хиты российских исполнителей.
Как заметил Дивогляд, "звездой" плейлиста стал российский рэпер Morgenshtern, ведь футболисты сборной Украины включили в перечень аж 3 его песни: "Ствол", Show и "Новая волна". Стоит напомнить, что в апреле Минкульт и СБУ внесли Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Перед этим исполнитель собирался давать концерты по Украине, но на фоне концентрации российских войск на восточных границах нашего государства передумал ехать выступать.
Всего 8 из 15 песен украинского плейлиста - треки российских исполнителей. Кроме Morgenshtern игроки сборной Украины любят слушать 10AGE, Dead Blonde, NLO, The Hatters, Dzharakhov, Slava Marlow, Soda Luv и SQWOZ BAB. Единственная украинская песня в плейлисте сборной Украины - «Їхали козаки» группы «Тінь Сонця», которая была визитной карточкой нашей команды на Евро-2016.
В общем плейлист сборной Украины на Евро-2020 выглядит следующим образом:
- We Are The People - Martin Garrix, Bono - официальный гимн, который есть в плейлистах всех сборных
- Дуло - Morgenshtern
- Нету интереса - 10AGE
- Мальчик на девятке - Dead Blonde
- Blinding Lights - The Weeknd
- Montero - Lil Nas X
- Astronaut in the Ocean - Masked Wolf
- The Business - Tiësto
- Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
- Не грусти - NLO
- Я делаю шаг - The Hatters, Dzharakhov
- Кому это надо - Slava Marlow
- Show - Morgenshtern
- Казантип - Soda Luv, SQWOZ BAB
- Їхали козаки - Тінь Сонця
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