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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Подопечные Шевченко фанатеют от Моргенштерна и других российских рэперов

Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей

фото - УАФ

Новина українською

УЕФА, организуя очередной чемпионат Европы, кроме официального гимна (на Евро-2020 это трек We Are The People в исполнении Мартина Гаррикса, Боно и Эджа) на этот раз предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.

Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify и их может послушать каждый желающий. Из-за одного из них уже даже возник скандал - Сербия обвинила Хорватию в провокации.

Наверняка будут вопросы и к плейлисту, который сформировали игроки сборной Украины. На фоне массовой истерии, возникшей у восточного соседа из-за новой украинской формы, подопечные Андрея Шевченко добавили к своему музыкальному список хиты российских исполнителей.

Как заметил Дивогляд, "звездой" плейлиста стал российский рэпер Morgenshtern, ведь футболисты сборной Украины включили в перечень аж 3 его песни: "Ствол", Show и "Новая волна". Стоит напомнить, что в апреле Минкульт и СБУ внесли Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Перед этим исполнитель собирался давать концерты по Украине, но на фоне концентрации российских войск на восточных границах нашего государства передумал ехать выступать.

Всего 8 из 15 песен украинского плейлиста - треки российских исполнителей. Кроме Morgenshtern игроки сборной Украины любят слушать 10AGE, Dead Blonde, NLO, The Hatters, Dzharakhov, Slava Marlow, Soda Luv и SQWOZ BAB. Единственная украинская песня в плейлисте сборной Украины - «Їхали козаки» группы «Тінь Сонця», которая была визитной карточкой нашей команды на Евро-2016.

В общем плейлист сборной Украины на Евро-2020 выглядит следующим образом:

  • We Are The People - Martin Garrix, Bono - официальный гимн, который есть в плейлистах всех сборных
  • Дуло - Morgenshtern
  • Нету интереса - 10AGE
  • Мальчик на девятке - Dead Blonde
  • Blinding Lights - The Weeknd
  • Montero - Lil Nas X
  • Astronaut in the Ocean - Masked Wolf
  • The Business - Tiësto
  • Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
  • Не грусти - NLO
  • Я делаю шаг - The Hatters, Dzharakhov
  • Кому это надо - Slava Marlow
  • Show - Morgenshtern
  • Казантип - Soda Luv, SQWOZ BAB
  • Їхали козаки - Тінь Сонця
Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей - изображение 1
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Источник:
Дивогляд

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Комментарии (40)
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Динамо-машина (Киев)
08.06.2021 в 12:39
Это пи*дец. Ради интереса впервые в жизни послушал этого урода моргенштерна. Как раз те песни, что в плэй-листе. Это же тупо дерьмо, даже рэпом не назовёшь. А я не старый, мне 35 и я вырос на рэп музыке. Так раньше хоть рэп был, а это же убожество. Стыдно за наших футболистов, разочаровали...
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0
0
Footballers (Умань)
08.06.2021 в 12:35
З вболівальниками якої країни вони збираються налагодити комунікацію таким підбором-роССії?Будут іззвінятса як леоненко завтра
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0
0
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Bush_Dima (Чернігів)
08.06.2021 в 12:35
Я не розумію, що роблять в збірній Пятов і Ко? Хоч би вже мізки молодим вставляли на місце! Як можна було не включити Go-A, Скрябіна, Океан Ельзи і тому подібних?
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0
0
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kotigorok (Чернігів)
08.06.2021 в 12:28
Знав що дурні, але що настільки? А потім какаяразніца в мордор- нам семьї карміть нада.
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0
-1
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Динамо-машина (Киев)
08.06.2021 в 12:41
Извини, хотел плюс поставить.
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
08.06.2021 в 12:21
Моргенштерн? WTF??? Я, пожалуй, подумаю, буду ли я болеть за эту сборную. Это даже не дно.
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
08.06.2021 в 12:40
100%
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 12:17
Яке виховання така і музика.
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0
0
kandaur (Киев)
08.06.2021 в 12:13
А чого ви від них очікували? Що вони Шопена і Бетховена слухають? Знайшли до чийого смаку прислухатися. Їхня робота головою по м'ячу бити.
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
08.06.2021 в 12:19
Та ти просто пздц э, як "гарно" висловився. А ноги їм навіщо?
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0
0
Динамист (Киев)
08.06.2021 в 12:05
Да что за наезд на ребят.Там молодняк, в головах такое же желе как у всех малолетках.Ну слушают они рашистксих отморозков,которых кстати и в росеи никто не понимает из взрослых.Главное,что поют гимн и руку на сердце держат.Вот это показатель
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+1
-2
Fritz (Кузнецовск)
08.06.2021 в 12:02
Оце лайно????? Що ж в них в головах після такої "музики"?
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+2
0
avatar
Микко82 (Херсон)
08.06.2021 в 11:53
Це ж якась туфта повна. Де Pink Floyd, Queen чи ДДТ і Машина Времени? Як те фуфло можна взагалі слухати. Дивно, що немає дискотеки аварії і іванушок...
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+6
0
Onside (Чернігів)
08.06.2021 в 11:56
Та знаєш, краще б мабуть вже іванушок згадали. Ну а рок 80х очікувати від цих футболістів... Ну хіба від 2-3х з тих хто старше за 30. Не цільова вони нажаль аудиторія для такох музики.
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+1
-1
magnum power (БОМЖ)
08.06.2021 в 11:52
футболісти ніколи не відрізнялися розумом і смаком, за рідкісним винятком - може ті, хто погано б'є головою по м'ячу. але моргерштерн ??? це вже зовсім ((
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+7
0
Забиватор (Mariupol)
08.06.2021 в 11:49
Я из этого всего слышал только Тінь сонця - "Їхали козаки", поэтому не могу объективно оценить подбор репертуара
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0
0
Onside (Чернігів)
08.06.2021 в 11:54
Щасливчик, мені фрагментами дещо довелось почути... Я думаю хлопці з Тінь Сонця знатно ох...ть коли побачать себе поряд з таким наборчиком
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
08.06.2021 в 11:58
Как человек, которому довелось услышать почти все эти "песни" могу сказать что половина с этого идёт в мусор, и как ты догадался почти все русские песни. Есть 2 песни на русском, которые можно послушать из этого. Английские все более менее..
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0
0
Ten0N (Leopolis)
08.06.2021 в 11:59
Тебе повезло, я два года назад узнал что такое моргенштерн.
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0
0
Onside (Чернігів)
08.06.2021 в 11:48
Мда, навіть якщо абстрагуватись від мови та національності виконавців, підбірка лайна ще та. Дивно навіть що для Тінь Сонця хоч одне місце знайшли, при чому не через мову, а через те що на відміну від решти це саме музика. До музики я здебільшого відношусь без гео прив'язки і в тій же рашці можна знайти в рази кращі речі за цей кошмар. А щодо того що у нас називають "репом", то російський та український реп здебільшого мають відношення до репу приблизно таке ж як місцевий шансон до реального, тобно майже жодного. Жах. Просто жах
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+6
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
08.06.2021 в 11:46
Ну а что вы хотите от взрослых людей с интеллектом 12 летнего подростка? Да еще и с миллионными зарплатами. Все логично. Многие живут интересами из этих "песен"
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+6
0
Acsakal (Kharkov)
08.06.2021 в 11:35
Вони там усі відморожені? І Яремчук теж цю муйню слухає? І Марлос? Після Євробачення Go-A потрапили в верхні рядки спотіфай, а наші збірники слухають маргіншпернах? Йєх, Федецького з Єзерським на них нема, вони би ватникам швидко мізки прочистили. Мабуть, наслідки капітанства Зінченка таки даються взнаки.
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+10
-2
Onside (Чернігів)
08.06.2021 в 11:50
Підозрюю Марлоса там особливо й не питали. У нього на рівні крові має бути латина, не це лайно. А от решта так.
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+1
0
Golfik25 (Киев)
08.06.2021 в 11:34
Очередная Зрада для наших упоротых, которые хотят, чтоб все слушали поплавского, Бобула, и гринджолы)) очередной раз доказали футболисты, что им срать на политику, и люди слушали и будут слушать, то, что им нравится, а не то, что навязывают упоротые.
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+3
-13
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 11:44
кек, певцы, которых ты перечислил, говорят, что от мира музыки ты так же далек, как от вменяемости)
Ответить
+6
0
Lion Killer (Львів)
08.06.2021 в 11:46
а то нічо шо бобул гринджоли моргеншосьтам це приблизно 1го рівня недомузика? ) раз вже на то пішло
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
08.06.2021 в 11:47
Ватноголово-лаптєногий: Пароплавський та Вобл - це не українська музика, це кіч. А моргенштерн - то взагалі росіянське лайно, про яке через рік навіть ніхто не згадає, що таке було. Подобається хавати лайно - хавай та пишайся. Мовчки. В ганчірочку.
Ответить
+3
0
magnum power (БОМЖ)
08.06.2021 в 11:54
у нас гораздо больше качественной музыки, чем за поребриком. причём это признают сами россияне.
Ответить
+2
0
kanavasha (Киев)
08.06.2021 в 11:28
Это компенсация.. за Майки... что б там не написали... а язык общения русский... любимая музыка из России.. что и требовалось доказать... правда и Россия в душе будет топить за Украину (судить хотя бы по коментаторам Матч Тв) ... как бы нас не делили а не разделили
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+1
-14
prockop4uck (Киев)
08.06.2021 в 11:36
+1. Уткин по футболкам здорово высказался, в комментах россияне его мнение поддержали (что удивительно). Но здесь не было этого высказывания (хотя были менее значимые) и здесь далеко не все так адекватно реагируют. Странные дела происходят.
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
08.06.2021 в 11:39
Типу "Нас ї.ут, а ми кріпчаємо..."? Типова філософія ватного бидла. Раб не хоче свободи, бо вона його лякає.
Ответить
+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 11:41
тебе нужна была компенсация за причиненную Боль, малороссик?) прикольно представить англичан, которые уговаривают американцев признать, что они адиннарот - типа, тоже по-английски говорите, Дэвида Боуи слушаете) хотя наверняка у тебя оперативка не способна обработать такие аналогии
Ответить
+3
0
kanavasha (Киев)
08.06.2021 в 12:10
Конечно мне больно когда... на майке пишут бадеровские слоганы.. ну вам это не понять... насчет свободы какая свобода.. под Америкосов лечь... они одной рукой про реформы про демократию ..рассказываю а другой.. прибыль сгребают... и указывают что делать да в долги вгоняют чтоб не выбрались.. эх вы
0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
08.06.2021 в 11:27
Дуже шкода, що обрано саме таке.
Ответить
+7
-1
oda1979 (Запорожье)
08.06.2021 в 11:21
Сборище ынтэлэктуалофф:))) правда 90% страны такие же проффэссора
Ответить
+3
-2
2.dc (Николаев)
08.06.2021 в 11:21
Читал, и никак не мог сообразить зачем и кому весь этот бессмысленный набор слов. С комментариев надо было начинать, Hanter44 всю статью загнал в 1 предложение ...
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+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
08.06.2021 в 11:20
Так футболісти не еліта нації... Достатньо пригадати якою мовою вони відповідали вчора... Невже у всім щелепи не стандартні?
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+5
-2
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
08.06.2021 в 11:14
Тьху...
Ответить
+9
-1
RicoRico (Кривой Рог)
08.06.2021 в 12:28
Верес ОН ФАЕР! Всіх пере-перемагає!!! Верес ОН ФАЕР!!!!!
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0
0
Hanter44 (Baburka)
08.06.2021 в 11:03
Чушь собачья.С какой стороны на это не посмотришь.
Ответить
+6
-1


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