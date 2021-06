Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей

УЕФА, организуя очередной чемпионат Европы, кроме официального гимна (на Евро-2020 это трек We Are The People в исполнении Мартина Гаррикса, Боно и Эджа) на этот раз предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.

Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify и их может послушать каждый желающий. Из-за одного из них уже даже возник скандал - Сербия обвинила Хорватию в провокации.

Наверняка будут вопросы и к плейлисту, который сформировали игроки сборной Украины. На фоне массовой истерии, возникшей у восточного соседа из-за новой украинской формы, подопечные Андрея Шевченко добавили к своему музыкальному список хиты российских исполнителей.

Как заметил Дивогляд, "звездой" плейлиста стал российский рэпер Morgenshtern, ведь футболисты сборной Украины включили в перечень аж 3 его песни: "Ствол", Show и "Новая волна". Стоит напомнить, что в апреле Минкульт и СБУ внесли Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Перед этим исполнитель собирался давать концерты по Украине, но на фоне концентрации российских войск на восточных границах нашего государства передумал ехать выступать.

Всего 8 из 15 песен украинского плейлиста - треки российских исполнителей. Кроме Morgenshtern игроки сборной Украины любят слушать 10AGE, Dead Blonde, NLO, The Hatters, Dzharakhov, Slava Marlow, Soda Luv и SQWOZ BAB. Единственная украинская песня в плейлисте сборной Украины - «Їхали козаки» группы «Тінь Сонця», которая была визитной карточкой нашей команды на Евро-2016.

В общем плейлист сборной Украины на Евро-2020 выглядит следующим образом: