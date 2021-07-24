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Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО

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Может себе позволить.

Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО

DAZN

UA-Футбол
Новина українською
Звёзды футбола хорошо зарабатывают, но их рабочий график весьма и весьма жёсткий.

Сезон длинный, а отпуск короткий - нужно успеть хорошо отдохнуть.

А заодно и немного потратить заработанных денег.

Неймар, к примеру, решил побаловать себя личным вертолетом всецело в стиле бразильца.

Обновкой спортсмен сразу похвастался в своем инстаграме.

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В статье: Неймар вТренде
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Комментарии (1)
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Степан Срака
24.07.2021 в 15:02
Неймар проїбав Копа Америки і плакав як дитина
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