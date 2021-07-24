Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Может себе позволить.
DAZN
Звёзды футбола хорошо зарабатывают, но их рабочий график весьма и весьма жёсткий.
Сезон длинный, а отпуск короткий - нужно успеть хорошо отдохнуть.
А заодно и немного потратить заработанных денег.
Неймар, к примеру, решил побаловать себя личным вертолетом всецело в стиле бразильца.
Обновкой спортсмен сразу похвастался в своем инстаграме.
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Комментарии (1)
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Степан Срака
24.07.2021 в 15:02
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