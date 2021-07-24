Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО

Звёзды футбола хорошо зарабатывают, но их рабочий график весьма и весьма жёсткий.

Сезон длинный, а отпуск короткий - нужно успеть хорошо отдохнуть.

А заодно и немного потратить заработанных денег.

Неймар, к примеру, решил побаловать себя личным вертолетом всецело в стиле бразильца.

Обновкой спортсмен сразу похвастался в своем инстаграме.