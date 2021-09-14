Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО

Ни для кого не секрет, что Неймар очень любит баскетбол, следит за НБА и дружит с игроками.

Сейчас в главной баскетбольной лиге мира межсезонье и звезды находятся на отдыхе.

Лучший защитный баскетболист последних двух сезонов Руди Гобер после долго сезона и выступлений на чемпионате Европы релаксирует на родине - во Франции.

Конечно же, спортсмен не мог пройти мимо главного футбольного клуба страны.

Интернет быстро облетело фото Гобера с Неймаром, на котором очень заметна разница в росте центрового "Юты" и форварда "ПСЖ".