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Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО

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(1 голосов)

Очень забавное фото

Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ни для кого не секрет, что Неймар очень любит баскетбол, следит за НБА и дружит с игроками.

Сейчас в главной баскетбольной лиге мира межсезонье и звезды находятся на отдыхе.

Лучший защитный баскетболист последних двух сезонов Руди Гобер после долго сезона и выступлений на чемпионате Европы релаксирует на родине - во Франции.

Конечно же, спортсмен не мог пройти мимо главного футбольного клуба страны.

Интернет быстро облетело фото Гобера с Неймаром, на котором очень заметна разница в росте центрового "Юты" и форварда "ПСЖ".

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В статье: Неймар вТренде
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Комментарии (0)
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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
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