Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
Очень забавное фото
Getty Images / Global Images Ukraine
Ни для кого не секрет, что Неймар очень любит баскетбол, следит за НБА и дружит с игроками.
Сейчас в главной баскетбольной лиге мира межсезонье и звезды находятся на отдыхе.
Лучший защитный баскетболист последних двух сезонов Руди Гобер после долго сезона и выступлений на чемпионате Европы релаксирует на родине - во Франции.
Конечно же, спортсмен не мог пройти мимо главного футбольного клуба страны.
Интернет быстро облетело фото Гобера с Неймаром, на котором очень заметна разница в росте центрового "Юты" и форварда "ПСЖ".
Un invité de marque au ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? avec @rudygobert27— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021
@neymarjr pic.twitter.com/WmovgZOqHY
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