Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
Вот это новости в 2022-м году!
Многие известные футболисты буквально встречали 2022-й год со своими поклонниками.
Игроки публиковали фото со своими близкими, елками, салатами и шампанским - и принимали поздравления в комментариях.
Однако, Андрей Лунин пошел дальше.
Вратарь "Реала" опубликовал фото со своей женой, которая уже заметно в положении.
"Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это лучший подарок! Ждем тебя, малыш", - написал Андрей.
Остается только присоединиться к поздравлениям в комментариях!
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Комментарии (2)
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friday13 (Львів)
01.01.2022 в 12:10
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alex.belogubko (одесса)
01.01.2022 в 11:22
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