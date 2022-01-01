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Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО

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(1 голосов)

Вот это новости в 2022-м году!

Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Многие известные футболисты буквально встречали 2022-й год со своими поклонниками.

Игроки публиковали фото со своими близкими, елками, салатами и шампанским - и принимали поздравления в комментариях.

Однако, Андрей Лунин пошел дальше.

Вратарь "Реала" опубликовал фото со своей женой, которая уже заметно в положении.

"Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это лучший подарок! Ждем тебя, малыш", - написал Андрей.

Остается только присоединиться к поздравлениям в комментариях!

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин вТренде
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Комментарии (2)
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friday13 (Львів)
01.01.2022 в 12:10
діти - це стабільність. лунін дає зрозуміти, що мадрид його повністю влаштовує. в кожного свій шлях. успіхів
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alex.belogubko (одесса)
01.01.2022 в 11:22
молодцы берите пример Сидорчука--Степаненко
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