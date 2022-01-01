Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО

Многие известные футболисты буквально встречали 2022-й год со своими поклонниками.

Игроки публиковали фото со своими близкими, елками, салатами и шампанским - и принимали поздравления в комментариях.

Однако, Андрей Лунин пошел дальше.

Вратарь "Реала" опубликовал фото со своей женой, которая уже заметно в положении.

"Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это лучший подарок! Ждем тебя, малыш", - написал Андрей.

Остается только присоединиться к поздравлениям в комментариях!