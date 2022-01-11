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Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО

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(1 голосов)

Вот это история!

Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО

instagram.com/chloebrockett

UA-Футбол
Новина українською

Минувшим летом Джек Грилиш стал одним из самых дорогостоящих футболистов мира, когда "Менчестер Сити" потратил на него больше ста миллионов фунтов.

Пока британец только адаптируется в футболе Гвардиолы и не впечатляет статистикой в два гола и два ассиста в матчах АПЛ.

Зато впечатляет активностью за пределами поля.

Еще осенью появились первые истории о том, что футболист тайно встречался сразу с двумя известными красотками - 32-летней телеведущей Эмили Атак и 31-летней звездой реалити-шоу Love Island Эмбер Гилл.

Тогда информация о интрижках спортсмена всплыла в СМИ, спровоцировав целый водопад "тайных посланий" от участиников процесса в своих соцсетях.

Девушки удаляли аккаунты, писали неоднозначные посты про разбитое сердце и делились провокационными фото своих походов в ночные клубы для залечивания ран.

За всем этим только со стороны наблюдала школьная любовь Джека Саша Этвуд, с которой игрок давно в отношениях.

Казалось, что эта история несколько утихла, а футболист получил прощение от своей подруги.

Но на днях вышла вторая серия этого сериала, но уже с новыми персонажами.

Еще одна звезда реалити-шоу Хлоя Брокетт рассказала о том, что она провела прекрасный вечер и ночь с Грилишем этим летом.

Более того - их встреча состоялась в Греции буквально через три дня после финала чемпионата Европы.

Официально хавбек находился в небольшом тренировочном лагере перед отпуском, в который он отправился с Сашей на следующий день.

21-летняя модель утверждает, что не знала, кто такой Джек в момент их встречи, а также настаивает, что это была их последняя встреча.

Хотя футболист позже предпринимал попытки связаться с красоткой - они не увенчались успехом.

Как отреагирует Саша на новую порцию "подвигов" ее бойфренда - пока неизвестно.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш вТренде
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Комментарии (6)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.01.2022 в 11:53
".., когда "Менчестер Сити" потратил на него больше ста миллионов фунтов..." (с)
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sanchiz_r (Харьков)
11.01.2022 в 11:49
у его Саши просто титек нету, а тут все бабы с дойлами, мальчику захотелось чтото помять))
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таврия19752009 (симферополь)
11.01.2022 в 11:42
Какие то старухи
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0
-3
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 11:44
Ну куда там до твоих Поклонской и Маньки Захаровой- Аблигации
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+1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
11.01.2022 в 11:34
Такие себе красотки , несчастный Грилиш :)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 10:31
Саше норм, деньги даёт, значит все хорошо)))
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