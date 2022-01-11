Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
Вот это история!
instagram.com/chloebrockett
Минувшим летом Джек Грилиш стал одним из самых дорогостоящих футболистов мира, когда "Менчестер Сити" потратил на него больше ста миллионов фунтов.
Пока британец только адаптируется в футболе Гвардиолы и не впечатляет статистикой в два гола и два ассиста в матчах АПЛ.
Зато впечатляет активностью за пределами поля.
Еще осенью появились первые истории о том, что футболист тайно встречался сразу с двумя известными красотками - 32-летней телеведущей Эмили Атак и 31-летней звездой реалити-шоу Love Island Эмбер Гилл.
Тогда информация о интрижках спортсмена всплыла в СМИ, спровоцировав целый водопад "тайных посланий" от участиников процесса в своих соцсетях.
Девушки удаляли аккаунты, писали неоднозначные посты про разбитое сердце и делились провокационными фото своих походов в ночные клубы для залечивания ран.
За всем этим только со стороны наблюдала школьная любовь Джека Саша Этвуд, с которой игрок давно в отношениях.
Казалось, что эта история несколько утихла, а футболист получил прощение от своей подруги.
Но на днях вышла вторая серия этого сериала, но уже с новыми персонажами.
Еще одна звезда реалити-шоу Хлоя Брокетт рассказала о том, что она провела прекрасный вечер и ночь с Грилишем этим летом.
Более того - их встреча состоялась в Греции буквально через три дня после финала чемпионата Европы.
Официально хавбек находился в небольшом тренировочном лагере перед отпуском, в который он отправился с Сашей на следующий день.
21-летняя модель утверждает, что не знала, кто такой Джек в момент их встречи, а также настаивает, что это была их последняя встреча.
Хотя футболист позже предпринимал попытки связаться с красоткой - они не увенчались успехом.
Как отреагирует Саша на новую порцию "подвигов" ее бойфренда - пока неизвестно.
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