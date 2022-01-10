  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

В семье экс-капитана Зари - пополнение

Новости
(1 голосов)

Один из символов луганского клуба 2000-х годов в третий раз стал отцом

В семье экс-капитана Зари - пополнение

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В семье многолетнего капитана луганской "Зари" Никиты Каменюки, который ныне тренирует юношескую команду этого клуба, произошло приятное событие - сегодня его супруга Анастасия подарила ему дочурку. Она родилась в 17:10, весом в 2 кг 850 граммов и ростом в 52 сантиметра. Назвали новорожденную Марией.

Дочь стала третьим ребенком в семье одной из легенд "Зари". Никита и Анастасия Каменюка воспитывают также двух сыновей - Матвея и Александра (первому из них 11 лет, а второму скоро исполнится 4 года).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никита Каменюка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...