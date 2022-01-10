В семье экс-капитана Зари - пополнение
Один из символов луганского клуба 2000-х годов в третий раз стал отцом
В семье многолетнего капитана луганской "Зари" Никиты Каменюки, который ныне тренирует юношескую команду этого клуба, произошло приятное событие - сегодня его супруга Анастасия подарила ему дочурку. Она родилась в 17:10, весом в 2 кг 850 граммов и ростом в 52 сантиметра. Назвали новорожденную Марией.
Дочь стала третьим ребенком в семье одной из легенд "Зари". Никита и Анастасия Каменюка воспитывают также двух сыновей - Матвея и Александра (первому из них 11 лет, а второму скоро исполнится 4 года).
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