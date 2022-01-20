Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Легенда может себе позволить
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Экс-игрок "Динамо" и бывший тренер
Бывший тренер сборной Украины приобрел себе флагманский внедорожник Audi Q8. Как сообщили корреспонденту РБК-Укарина Авто в дилерском центре Ауді Центр Віпос, речь идет о версии Q8 с дизельным двигателем.
Обошелся этот флагманский внедорожник Audi более чем в 2 млн гривен
Базовый Q8 на нашем рынке предлагается в двух модификациях - дизельной 50 TDI quattro (286 л.с.) и бензиновой 55 TFSI quattro (340 л.с.). Цены стартуют с 1,9 млн гривен. Также внедорожник можно купить в спортивной версии SQ8 (507 л.с., цена от 2,85 млн гривен) и "заряженной" RS Q8 (600 л.с., от 3,25 млн грн).
Напомним, что на данный момент Олег Владимирович работает в УАФ сопредседателем Комитета национальных сборных.
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