Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО

Экс-игрок "Динамо" и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин купил новый автомобиль. Свой выбор знаменитый в прошлом футболист остановил на внедорожнике марки Audi, сообщает РБК-Украина

Бывший тренер сборной Украины приобрел себе флагманский внедорожник Audi Q8. Как сообщили корреспонденту РБК-Укарина Авто в дилерском центре Ауді Центр Віпос, речь идет о версии Q8 с дизельным двигателем.

Обошелся этот флагманский внедорожник Audi более чем в 2 млн гривен

Базовый Q8 на нашем рынке предлагается в двух модификациях - дизельной 50 TDI quattro (286 л.с.) и бензиновой 55 TFSI quattro (340 л.с.). Цены стартуют с 1,9 млн гривен. Также внедорожник можно купить в спортивной версии SQ8 (507 л.с., цена от 2,85 млн гривен) и "заряженной" RS Q8 (600 л.с., от 3,25 млн грн).

Напомним, что на данный момент Олег Владимирович работает в УАФ сопредседателем Комитета национальных сборных.