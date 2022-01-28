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Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО

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(2 голосов)

Поддержка земляков.

Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Виталий Миколенко проходит через сложный этап адаптации в новой стране и команде.

В такое время игроку нужна любая поддержка.

И ее как раз решил обеспечить Александр Усик.

Чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе встретился с соотечественником и подарил ему перчатки с автографом.

Взамен боксер получил футболку "Эвертона".

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко вТренде
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
28.01.2022 в 15:29
Молодцы, что сказать.
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