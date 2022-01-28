Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО

Виталий Миколенко проходит через сложный этап адаптации в новой стране и команде.

В такое время игроку нужна любая поддержка.

И ее как раз решил обеспечить Александр Усик.

Чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе встретился с соотечественником и подарил ему перчатки с автографом.

Взамен боксер получил футболку "Эвертона".