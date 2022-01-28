Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
Поддержка земляков.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виталий Миколенко проходит через сложный этап адаптации в новой стране и команде.
В такое время игроку нужна любая поддержка.
И ее как раз решил обеспечить Александр Усик.
Чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе встретился с соотечественником и подарил ему перчатки с автографом.
Взамен боксер получил футболку "Эвертона".
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Динамо-машина (Киев)
28.01.2022 в 15:29
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