  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО

Новости
Обновлено
(4 голосов)

Ну а чем еще заняться на карантине

Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который недавно переболел коронавирусом, решил кардинально сменить имидж.

Пока сидел на карантине, Руслан отпустил усы и стал похож на настоящего итальянца.

Соответствующее фото игрок опубликовал в Instagram.

"Buongiorno» ("Добрый день"), — подписал снимок Малиновский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djumba (Мелитополь)
02.02.2022 в 23:19
Носи усы, носи усы, носи - не ссы!
Ответить
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
02.02.2022 в 23:10
сбрей таракан
Ответить
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
02.02.2022 в 23:03
Прикольно, жаль нельзя играть в темных очках
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 23:00
Круто!
Ответить
0
-1
Іван С (Луцьк)
02.02.2022 в 22:53
Рідко коли подабаються вуса, але цьому хлопцю пасують))
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
02.02.2022 в 22:27
мля, Фредді Меркурі
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...