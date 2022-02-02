Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
Ну а чем еще заняться на карантине
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
Пока сидел на карантине, Руслан отпустил усы и стал похож на настоящего итальянца.
Соответствующее фото игрок опубликовал в Instagram.
"Buongiorno» ("Добрый день"), — подписал снимок Малиновский.
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Комментарии (6)
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djumba (Мелитополь)
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alex.belogubko (одесса)
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Serega1111 (Киев)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Іван С (Луцьк)
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download1 (huyersk)
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