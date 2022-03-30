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Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета

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Красота в каждой детали.

Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета

twitter.com/armyinformcomua

UA-Футбол
Новина українською

Интернет уже успело облететь фото украинской девушкой-военной, которая держит в руках польский ПЗРК "Гром".

Именно в таком контексте это фото публиковалось в разных пабликах и распространялось в сети.

Однако, это не совсем так.

Специалисты отмечают, что в руках у красотки все-таки модернизированная в Украине ПЗРК "Игла-1" - модификация "Игла-1М" (продукт "336-24", разработка Центрального конструкторского бюро "Арсенал").

А значит, можно уверенно говорить, что в кадре сразу две украинских красотки.

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В статье: война с Россией
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