Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
Красота в каждой детали.
twitter.com/armyinformcomua
Интернет уже успело облететь фото украинской девушкой-военной, которая держит в руках польский ПЗРК "Гром".
Ukrainian SOF operator with Polish anti-aircraft gun "Grom" (Thunder)#StopRussia #FightLikeUkrainian pic.twitter.com/3wETYZwHIg— ArmyInform (@armyinformcomua) March 29, 2022
Именно в таком контексте это фото публиковалось в разных пабликах и распространялось в сети.
Однако, это не совсем так.
Специалисты отмечают, что в руках у красотки все-таки модернизированная в Украине ПЗРК "Игла-1" - модификация "Игла-1М" (продукт "336-24", разработка Центрального конструкторского бюро "Арсенал").
А значит, можно уверенно говорить, что в кадре сразу две украинских красотки.
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