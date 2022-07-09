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Знаменитые Coldplay исполнили хит Океана Эльзы на концерте в Варшаве. ВИДЕО

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Атмосфера – супер.

Знаменитые Coldplay исполнили хит Океана Эльзы на концерте в Варшаве. ВИДЕО

instagram.com/coldplay

UA-Футбол
Новина українською

Музыкальная элита продолжает демонстрировать поддержку Украине и украинцам.

Вчера была очередь легендарных рокеров из Coldplay.

Знаменитый коллектив на концерте в Варшаве исполнил песню Океана Эльзы "Обійми".

Получилось дико трогательно.

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В статье: война с Россией
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