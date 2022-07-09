Знаменитые Coldplay исполнили хит Океана Эльзы на концерте в Варшаве. ВИДЕО
Атмосфера – супер.
instagram.com/coldplay
Музыкальная элита продолжает демонстрировать поддержку Украине и украинцам.
Вчера была очередь легендарных рокеров из Coldplay.
Знаменитый коллектив на концерте в Варшаве исполнил песню Океана Эльзы "Обійми".
Получилось дико трогательно.
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