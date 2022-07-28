Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО

Культовая украинская группа Океан Эльзы выпустила новую видеоработу на песню "Квіти мінних зон".

"Песня, которая была написана несколько лет назад и должна войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но... Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе. А вместе это важный проект помощи, песня стала основой проекта для сбора средств на пикапы для наших воинов.

В основе видео идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно происходят события в двух измерениях - жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за Свободу и Независимость Украины.

Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл.



Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же – ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны.

И идти к этой цели мы должны все вместе, каждый на своем участке единого фронта. Именно поэтому призываем вас присоединиться к проекту Дороги Победы. Запускаем вместе с партнерами - фондом "Вернись живым" и мобильным оператором Киевстар, который выделяет 10 млн грн.

Средства от монетизации клипа и песни на музыкальных платформах также будут включены в сбор. Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы!", - говорится в описании к видео.