Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
Приятная компания.
instagram.com/jiordyn
Карим Бензема провел воистину выдающийся сезон и полностью заслужил отдых.
Более того - отдых в прекрасной компании.
Известная модель Джордан Озуна опубликовала ряд совместных фото в своем инстаграме.
Слухи уже давно связывают 32-летнюю модель и 34-летнего футболиста, но ранее пара никак их не комментировала.
Теперь же влюбленные решили больше не прятаться.
Тем более, что вездесущие папарации уже успели поймать их вместе во время отдыха на яхте.
Что ж, Кариму можно только позавидовать - Джордан действительно сногсшибательна!
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