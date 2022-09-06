Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Сегодня ее муж сыграет против Шахтера.
instagram.com/maria_hrodrigues
Андре Силва был основным нападающим "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне и забил 17 голов во всех турнирах.
В новом сезоне португалец пока уступает свое место Тимо Вернеру, который эффектно вернулся в почти родной клуб.
Однако, сдаваться Силва точно не намерен.
Всячески поддерживает и мотивирует своего мужа очаровательная жена Андре Мария.
Красотка - успешная модель.
На инстаграм девушки подписано более 130 тысяч человек, которых она регулярно балует яркими фото в купальниках.
Очевидно, к фигуре Марии нет ни малейших вопросов.
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