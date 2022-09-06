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Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО

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Сегодня ее муж сыграет против Шахтера.

Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО

instagram.com/maria_hrodrigues

UA-Футбол
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Андре Силва был основным нападающим "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне и забил 17 голов во всех турнирах.

В новом сезоне португалец пока уступает свое место Тимо Вернеру, который эффектно вернулся в почти родной клуб.

Однако, сдаваться Силва точно не намерен.

Всячески поддерживает и мотивирует своего мужа очаровательная жена Андре Мария.

Красотка - успешная модель.

На инстаграм девушки подписано более 130 тысяч человек, которых она регулярно балует яркими фото в купальниках.

Очевидно, к фигуре Марии нет ни малейших вопросов.

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В статье: РБ Лейпциг Андре Силва вТренде
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