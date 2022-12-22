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Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО

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Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Для многих стало неожиданностью то, что весной текущего года Ирина Морозюк во второй раз стала матерью.

Сейчас Ирина с детьми живет на Кипре, где активно приводит себя в форму.

Параллельно эпатажная блондинка помогает другим с тренировками, демонстрируя результаты на себе.

Результаты, конечно же, впечатляющие.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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