Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО
Соскучились?
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Для многих стало неожиданностью то, что весной текущего года Ирина Морозюк во второй раз стала матерью.
Сейчас Ирина с детьми живет на Кипре, где активно приводит себя в форму.
Параллельно эпатажная блондинка помогает другим с тренировками, демонстрируя результаты на себе.
Результаты, конечно же, впечатляющие.
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