Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО

Футбольная кар'єра Лориса Кариуса после знаменитых ляпов в финале Лиги чемпионов в Киеве вызывает только грусть.

Череда неудачных аренд и отчисление из "Ньюкасла" 1 января, куда его и брали на скамейку уже по ходу сезона.

Однако, на личном фронте у немца, похоже, все замечательно.

Суперзвезда итальянского спортивного ТВ Дилетта Леотта - уже много лет является секс-символом футбольного мира.

В новогоднюю ночь она опубликовала фото празднования со своим бойфрендом, которым оказался Кариус.

В комментариях, конечно же - парад шуток про "лучший сейв" экс-вратаря "Ливерпуля".