Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Помните Лориса Кариуса?
instagram.com/dilettaleotta
Футбольная кар'єра Лориса Кариуса после знаменитых ляпов в финале Лиги чемпионов в Киеве вызывает только грусть.
Череда неудачных аренд и отчисление из "Ньюкасла" 1 января, куда его и брали на скамейку уже по ходу сезона.
Однако, на личном фронте у немца, похоже, все замечательно.
Суперзвезда итальянского спортивного ТВ Дилетта Леотта - уже много лет является секс-символом футбольного мира.
В новогоднюю ночь она опубликовала фото празднования со своим бойфрендом, которым оказался Кариус.
В комментариях, конечно же - парад шуток про "лучший сейв" экс-вратаря "Ливерпуля".
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