Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО

Лорис Кариус уже давно стал скорее персонажем футбольного фолькльора, чем реальным футболистом.

Последний матч "героя" киевского финала Лиги чемпионов датирован февралем 2021-года - почти два года.

И вот, кажется, грядет великое возвращение.

"Ньюкасл" крайне неудачно провел матч с "Ливерпулем".

Дело даже не в поражении со счетом 0:2 - удаление заработал основной вратарь команды Ник Поуп и тепер пропустит финал Кубка Лиги.с "Манчестер Юнайтед".

Первый дублер Поупа Мартин Дубравка не может играть в турнире, в котором уже заиграл именно за "красных дьяволов" (вернулся из аренды в январе).

Выходом мог бы быть Карл Дарлоу, но и его отправили в аренду в "Халл Сити" до конца сезона.

Потому особых альтернатив нет.

Конечно же, фанаты "сорок" в шоке.

"Лорис Кариус будет защищать ворота в финале кубка, я плачу", - написал в твиттере один из болельщиков "черно-белых".

"У него же все отлично с игрой в финалах, так?", - шутит второй.

Подливает масла в огонь и Юрген Клопп.

"Это отличный вратарь, на которого абсолютно точно можно положится в любой момент", - заявил тренер "Ливерпуля" после матча, оставив фанатов в недоумении, серьезен он или издевается.

Это уже вторая причина вспомнить изрядно подзабытого немца в 2023-м году.

В самом начале года Кариус шокировал общественность, когда стало известно о его романе с секс-символом итальянского спортивного ТВ Дилеттой Леоттой.

Пара и сейчас активно постит совместные фото в соцсетях.

Похоже, футболисту придется ненадолго отвлечся на футбол - и потом можна возвращаться к горячей итальянской красотке.