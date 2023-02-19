Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
Немец не играл два года
instagram.com/loriskarius
Лорис Кариус уже давно стал скорее персонажем футбольного фолькльора, чем реальным футболистом.
Последний матч "героя" киевского финала Лиги чемпионов датирован февралем 2021-года - почти два года.
И вот, кажется, грядет великое возвращение.
"Ньюкасл" крайне неудачно провел матч с "Ливерпулем".
Дело даже не в поражении со счетом 0:2 - удаление заработал основной вратарь команды Ник Поуп и тепер пропустит финал Кубка Лиги.с "Манчестер Юнайтед".
Первый дублер Поупа Мартин Дубравка не может играть в турнире, в котором уже заиграл именно за "красных дьяволов" (вернулся из аренды в январе).
Выходом мог бы быть Карл Дарлоу, но и его отправили в аренду в "Халл Сити" до конца сезона.
Потому особых альтернатив нет.
Конечно же, фанаты "сорок" в шоке.
"Лорис Кариус будет защищать ворота в финале кубка, я плачу", - написал в твиттере один из болельщиков "черно-белых".
"У него же все отлично с игрой в финалах, так?", - шутит второй.
Подливает масла в огонь и Юрген Клопп.
"Это отличный вратарь, на которого абсолютно точно можно положится в любой момент", - заявил тренер "Ливерпуля" после матча, оставив фанатов в недоумении, серьезен он или издевается.
Это уже вторая причина вспомнить изрядно подзабытого немца в 2023-м году.
В самом начале года Кариус шокировал общественность, когда стало известно о его романе с секс-символом итальянского спортивного ТВ Дилеттой Леоттой.
Пара и сейчас активно постит совместные фото в соцсетях.
Похоже, футболисту придется ненадолго отвлечся на футбол - и потом можна возвращаться к горячей итальянской красотке.
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